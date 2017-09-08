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Налоговики будут повышать квалификацию дистанционно при поддержке JICA

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366019_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446781-ru.html

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8 сентября 2017, 14:23       Комментарии

В Государственной налоговой службе состоялось первое заседание совместного координационного комитета проекта "Улучшение системы развития кадрового потенциала ГНС", реализуемого совместно с Японским агентством международного сотрудничество (JICA) при участии экспертной группы компании Kinzai Institute for Financial Affairs Inc. (Япония).
Главный налоговик страны Октябрь Абдыкаимов отметил важное значение совместного проекта, который направлен на развитие кадрового потенциала налоговой службы и является частью Стратегии развития ГНС.
В свою очередь первый заместитель постпреда JICA в КР Имай Сэйдзю подчеркнул, что JICA участвует в различных проектах во многих странах мира. Однако впервые осуществляется такой модельный проект, где совмещены решение налоговых вопросов и дистанционное обучение сотрудников ведомства. "Надеюсь, он станет успешным модельным проектом для JICA", - заключил он.
Затем стороны обсудили содержание, план и сроки реализации проекта, а также вопросы, связанные с формированием рабочих групп, которые будут разрабатывать и реализовывать необходимые меры по достижению поставленных целей.
Встреча завершилась подписанием Протокола первой встречи Совместного координационного комитета.
Напомним, проект "Улучшение системы развития кадрового потенциала ГНС", рассчитанный на три года, стартовал в начале текущего года. По просьбе налоговой службы он был поддержан и разработан Японским агентством международного сотрудничества в целях внедрения системы дистанционного обучения, а также для улучшения управления человеческими ресурсами ГНС КР.

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