Как бум в России скажется на красоте платьев и мясистости самс в КР

8 сентября 2017, 14:03 Комментарии

Увлекшись местными проблемами, нельзя забывать о том, что иногда следует посматривать за забор к ближнему. Как оказалось, у некоторых наших стран-партнеров дела идут очень даже неплохо.

В России, между прочим, отметили максимальный с 2013 года рост ВВП. При этом в стране очень низкая инфляция: рост цен составил меньше 3,5 процента с начала года. А приобрести жилье в ипотеку россияне могут меньше чем под 11 процентов годовых (в рублях). Красота!

Почему дела у них резко пошли в гору? На то есть три причины. Во-первых, Россия оправилась после лихорадки 2015-2016 годов, когда рубль за несколько месяцев потерял почти половину своей стоимости. Тогда за доллар предлагали 77 рублей, сейчас - 57.

Во-вторых, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина почти каждую неделю отзывает лицензии у ненадежных банков. Так сказать, пропалывает грядки. Благодаря чистке банковская система России укрепляется, что тоже влияет на экономику.

В-третьих, мы помним, что РФ пытались задушить санкциями, а в ответ она запретила импорт всяких европейских хамонов и пармезанов. Все это привело к тому, что россияне поняли: они вполне могут накормить не только себя, но и соседей. Если еще 10 лет назад прилавки тамошних магазинов были завалены американскими и бразильскими окорочками, то сейчас курятину российского производства активно скупают другие страны (в том числе мы). Также в России хватает своего зерна и свинины.

А ее военная махина? Темпы роста оборонно-промышленного комплекса РФ превышают 10 процентов в год. Не следует забывать, что страна владеет современными технологиями. Их, конечно, не так много, как у некоторых других государств, но все-таки есть!

Перейдем к не менее важному вопросу: как благополучие России повлияет на Кыргызстан? Тут много факторов. Первый - конечно же, наши трудовые мигранты. Лучше условия в РФ - больше денег получат их родственники здесь. Причем важно не то, сколько пересылают мигранты, а то, как эти деньги расходуются. Сейчас, по моим подсчетам, люди все больше вкладывают их в бизнес или недвижимость. И это хорошо: если деньги идут в строительство, значит, множество граждан имеют работу. Думаю, государство должно подталкивать наших соотечественников в России и Казахстане к тому, чтобы они осваивали рынок недвижимости на родине.

Кроме того, средства трудящихся стимулируют бизнес: их передают в долг, в селах появляются свои условные ростовщики, которые кредитуют земляков дешевле, чем банки. Конечно, с точки зрения государства это не есть хорошо, но все-таки это наши реалии.

Нельзя не сказать и о том, что деньги мигрантов тратятся на тои и прочие празднества. Не надо относиться к этому с раздражением! В конце концов, средства не испаряются: они трансформируются в зарплату официантки, которая весь вечер разносила боорсоки и бешбармак, гонорар портнихи, пошившей вечернее платье, и награду для пастуха, вырастившего барашка. Это тоже вклад в ВВП.

Вырисовывается элементарная закономерность: чем лучше идут дела в России, тем изысканнее выглядят туалеты наших дам, больше мяса кладут в самсы повара и длиннее получается чучук.

Не стоит также забывать о другой помощи Москвы: летом она списала нам все долги, а значит, может позволить себе простить союзнику внушительную сумму. Кроме того, Россия производит солидные вливания в бюджет КР.

Известно, что любой экономический рост приводит к оживлению активности бизнесменов. Добавьте к этому льготные кредиты Российско-Кыргызского фонда развития, и думаю, многочисленные проекты РФ не заставят себя долго ждать. Это очень простая житейская истина: если хорошо партнерам, хорошо и нам.

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