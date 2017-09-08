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Девушка на верблюде и восхищенный Лео Рохас — кадры с салбуруна

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446779-ru.html

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8 сентября 2017, 14:16       Комментарии

БИШКЕК, 8 сен - Sputnik. В Иссык-Кульской области состоялся Фестиваль традиционной охоты (салбурун).
© Фото / Рафаэл МамажановВ Иссык-Кульской области состоялся Фестиваль традиционной охоты (салбурун) На фестиваль и форум съехались более 150 сокольничих (беркутчи) из 50 стран. Здесь обсуждались вопросы сохранения птиц, а также состоялась выставка беркутов, ястребов и тайганов.
В рамках мероприятия были организованы национальные игры - улак тартыш и кыз куумай. Кроме того, гостям из Европы и Азии продемонстрировали кыргызские блюда и одежду.
Фестиваль проводился впервые. Одним из его гостей стал знаменитый пан-флейтист Лео Рохас.
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