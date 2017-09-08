Девушка на верблюде и восхищенный Лео Рохас — кадры с салбуруна

8 сентября 2017, 14:16 Комментарии

БИШКЕК, 8 сен - Sputnik. В Иссык-Кульской области состоялся Фестиваль традиционной охоты (салбурун).

© Фото / Рафаэл МамажановВ Иссык-Кульской области состоялся Фестиваль традиционной охоты (салбурун) На фестиваль и форум съехались более 150 сокольничих (беркутчи) из 50 стран. Здесь обсуждались вопросы сохранения птиц, а также состоялась выставка беркутов, ястребов и тайганов.

В рамках мероприятия были организованы национальные игры - улак тартыш и кыз куумай. Кроме того, гостям из Европы и Азии продемонстрировали кыргызские блюда и одежду.

Фестиваль проводился впервые. Одним из его гостей стал знаменитый пан-флейтист Лео Рохас.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });