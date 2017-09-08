Глава Минздрава взял под личный контроль дело о попытке изнасилования 12-летней девочки в Орловке

8 сентября 2017, 13:58 Комментарии

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев взял под личный контроль ситуацию с попыткой изнасилования 12-летней девочки врачом в Орловке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В случае подтверждения озвученных фактов будут приняты самые строгие меры", — говорится в сообщении.

Напомним, в городе Орловке Кеминского района Чуйской области 53-летний врач сделал укол 12-летней девочке и попытался ее изнасиловать. После этого пострадавшая сразу позвонила родителям и сообщила о случившемся. Родственники написали заявление в милицию.