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Глава Минздрава взял под личный контроль дело о попытке изнасилования 12-летней девочки в Орловке

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/glava-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446778-ru.html

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8 сентября 2017, 13:58       Комментарии

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев взял под личный контроль ситуацию с попыткой изнасилования 12-летней девочки врачом в Орловке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В случае подтверждения озвученных фактов будут приняты самые строгие меры", — говорится в сообщении.
Напомним, в городе Орловке Кеминского района Чуйской области 53-летний врач сделал укол 12-летней девочке и попытался ее изнасиловать. После этого пострадавшая сразу позвонила родителям и сообщила о случившемся. Родственники написали заявление в милицию.

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