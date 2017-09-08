Омурбек Бабанов предложил аннулировать результаты выборов в местный кенеш Кара-Суу

8 сентября 2017, 13:56 Комментарии

Лидер парламентской фракции «Республика-Ата Журт» потребовал аннулировать результаты выборов в местный кенеш Кара-Суу. Об этом политик заявил на заседании фракции Жогорку Кенеша.

Парламентариям и членам ЦИК, представителям МВД и Генпрокуратуры показали сюжет, снятый в Кара-Суу 3 сентября. Напомним, в этот день были зафиксированы нарушения. Местные корреспонденты телеканала "НТС", отправившиеся освещать процесс выборов, заявили о том, что неизвестные пытались опустить в урну отмеченные бюллетени. Они были отмечены в пользу партии СДПК. Стопка бюллетеней находилась в руках председателя участковой избирательной комиссии (УИК). Глава УИК сообщила, что бюллетени не прошли в автоматическую считывающую урну, поскольку не подошли по размеру, поэтому их пришлось собирать и резать.

Журналисты "НТС" также сняли на видео, как неизвестные проверяли тех, кто пришел голосовать, сверяя явившихся со списком. Когда журналисты подошли и попытались выяснить у одного из них, кем этот человек является, мужчина заявил, что он «домком». Позже выяснилось, что этот человек работает в Государственной таможенной службе (по крайней мере, именно в форме сотрудника ГТС он был замечен несколькими днями позднее на церемонии открытия КПП "Достук" на кыргызско-узбекской границе – Прим. ред.). Увидевшие это (процесс съемки "домкома") пять-шесть очевидцев подошли к сотрудникам "НТС" и начали запугивать оператора, пытаясь забрать видеокамеру. Одним из тех, кто пытался помешать журналистам работать, оказался помощник депутата Жогорку Кенеша Исхака Масалиева ("Онугуу-Прогресс"). Позже журналисту "НТС" Гульжан Алтымышбаевой звонили из районного ОВД и пытались пригласить "на чай".

Также наблюдатели рассказали, что один из кабинетов на участке был арендован партией СДПК, куда перед и после голосования заходили избиратели, где встречались с главой избирательного участка и мужчиной, представившимся "домкомом". Отметим, что на участке в тот день находились мэр города и аким района, что противоречит закону, а сотрудники ГРС заходили в кабинки для голосования вместе с избирателями, что также является нарушением законодательства.

Глава фракции Омурбек Бабанов возмутился этим фактом и заявил, что нужно аннулировать результаты прошедших выборов.

"В сюжете четко видно, что у председателя УИК в руках помеченные бюллетени. ЦИК может ее уволить? Это как минимум. ЦИК должен рассмотреть ответственность главы и других членов УИК. Закон разрешает вести съемки на избирательных участках, будь то журналисты или просто избиратели, снимающие происходящее на телефон. Нельзя только заходить в кабинки, где идет голосование. В 2015 году, когда в том же Кара-Суу 100% голосов получила одна партия на 5 участках, итоги выборов были отменены, но уголовного дела не было. И вот результат – закон продолжает нарушаться. Зачем проводить выборы, если все равно выбирают СДПК? Вы должны привлечь к ответственности виновных в нарушениях. Нужно возбудить уголовное дело», — сказал Бабанов.

Лидер парламентской фракции "Республика – Ата Журт" отметил, что милиция должна нести еще большую ответственность во время выборов, а не закрывать глаза на то, что на избирательных участках люди ходят из кабинета в кабинет и встречаются с главами УИК или представителями власти.

"Народ все видит, а вы — ничего. В Кара-Балте после выборов одну партию сняли из-за сюжета, где было видно, что представители партии заставляют сотрудников рынка за них голосовать. А почему в этой ситуации такого не происходит? Жители Кара-Суу жалуются, говорят, что их город, их район превратился в вотчину Матраимова. Есть, оказывается, такой заместитель председателя Таможенной службы, который своих сотрудников заставлял там работать на выборах. У всего же есть предел! Пусть он сначала у себя в Таможне разберется. Все знают, что там происходит. Человек должен знать границы дозволенного", – сказал Омурбек Бабанов и призвал уполномоченные государственные органы провести тщательное расследование нарушений на выборах в Кара-Суу и наказать виновных по всей строгости закона.