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Атамбаев: Наша страна нашла свой путь развития

Источник:
http://kabar.kg/news/atambaev-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446775-ru.html

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8 сентября 2017, 13:55       Комментарии

Бишкек, 8.09.17 /Кабар/. Президент Алмазбек Атамбаев сегодня, 8 сентября, в рамках рабочей поездки в Нарынскую область встретился с активом и общественностью области.
В ходе встречи, которая традиционно прошла в формате "вопрос-ответ", были обсуждены реализуемые проекты в области в различных сферах и дальнейшие планы по реализации важных для социально-экономического развития области проектов.
"Наша страна нашла свой путь развития, по которому будет уверенно идти вперед. И с дальнейшим укреплением государства волнующие нарынчан вопросы будут решаться комплексно", - сказал президент.
В ходе встречи особое внимание было обращено ходу выполнения поручений Президента, касающихся решения насущных проблемных вопросов в области.
Глава государства поблагодарил нарынчан за постоянную поддержку и ответил на вопросы собравшихся жителей города Нарын, а также Ак-Талинского, Нарынского и Ат-Башинского районов.

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