Генпрокуратура проведет капремонт трех квартир сотрудников в Бишкеке на 1,2 млн сомов

8 сентября 2017, 13:41 Комментарии

Генеральная прокуратура объявила тендер на проведение капитального ремонта трех 1-комнатных квартир в Бишкеке. Как сообщается на официальном сайте государственных закупок, квартиры расположены в доме улице Московской. На эти цели ведомство намерено потратить 1 млн 201,6 тыс. сомов.

Также планируется провести косметический ремонт здания по улице Токтоналиева за 981 тыс. сомов.

Общая сумма лота - 2 млн 182,6 тыс. сомов.

В прокуратуре сообщили, что ремонт будет проведен в служебных квартирах.