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Генпрокуратура проведет капремонт трех квартир сотрудников в Бишкеке на 1,2 млн сомов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446772-ru.html

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8 сентября 2017, 13:41       Комментарии

Генеральная прокуратура объявила тендер на проведение капитального ремонта трех 1-комнатных квартир в Бишкеке. Как сообщается на официальном сайте государственных закупок, квартиры расположены в доме улице Московской. На эти цели ведомство намерено потратить 1 млн 201,6 тыс. сомов.
Также планируется провести косметический ремонт здания по улице Токтоналиева за 981 тыс. сомов.
Общая сумма лота - 2 млн 182,6 тыс. сомов.
В прокуратуре сообщили, что ремонт будет проведен в служебных квартирах.

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