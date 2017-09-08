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DFID предоставит мэрии столицы рекомендации по реализации проекта "Умный город"

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446771-ru.html

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8 сентября 2017, 13:45       Комментарии

В зале заседаний мэрии столицы состоялась итоговая встреча мэра Бишкека Албека Ибраимова с делегацией Департамента по международному развитию Великобритании (DFID). Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
Эксперты DFID изложили возможные меры в области инфраструктуры, которые могут быть приняты для ускорения цифрового перехода города для трансформационного, всеобъемлющего и устойчивого роста. Также они определили три основных направления реализации проекта "Умный город": разработка стратегии, создание основы для реализации проекта и интегрирование проекта в стратегию государства.
DFID по результатам обзора процесса работы столичной мэрии по разработке стратегии проекта "Умный город" представит отчет и рекомендации с учетом успешных международных практик по внедрению цифровых технологий в оказании услуг горожанам.
В завершение встречи А.Ибраимов поблагодарил гостей за оказанную помощь, которая будет полезна при практической реализации проекта.
Во встрече также приняли участие посол Великобритании в КР Робин Орд-Смит, ведущий эксперт по "цифровым городам" DFID Кирстен Джек, консультант по "цифровым городам" DFID Нина Насман, советник DFID по развитию частного сектора Дэвид Эллиот, первый вице-мэр Бишкека Ренат Макенов, вице-мэр Бишкека Бакытбек Дюшембиев и начальник МП "Бишкекглавархитектура" Асхат Тулебердиев.

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