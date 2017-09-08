Доллар США: 68.5500 (+0.0712) 
Евро: 81.9927 (+0.2085) 
Золото: 43.10 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно +29°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Мировая премьера фильма "Сулайман-Тоо" состоится в КанадеМировая премьера фильма "Сулайман-Тоо" состоится в КанадеГенпрокуратура проведет капремонт трех квартир сотрудников в Бишкеке на 1,2 млн сомовГенпрокуратура проведет капремонт трех квартир сотрудников в Бишкеке на 1,2 млн сомов

Открылось новое кладбище в Бишкеке. На месте старого может появиться парк

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366008_ot...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446770-ru.html

Похожие новости

Фото — В селе Гроздь открыто новое городское кладбище

Юго-Западное кладбище столицы переходит в полузакрытый режим работы

ДУМК: Участвовавший в конфликте с сельчанами в Аксы смотритель кладбища – не священнослужитель

В Аксыйском районе между сельчанами и смотрителем кладбища произошел конфликт

Курды и их союзники объявили о занятии старого города Ракки

8 сентября 2017, 13:42       Комментарии

Сегодня, 8 сентября, в селе Гроздь Аламудунского района открылось новое городское кладбище. Отметим, в связи с переполненностью юго-западного места захоронения муниципалитет провел работу по благоустройству территории под погребение усопших в Чуйской области, а именно в селе Гроздь. Отметим, несмотря на то что территория выделена не в окрестностях столицы, кладбище будет считаться городским.
На новом месте еще нет ни одного захоронения, но по плану сейчас уже доступно 4 тысячи мест. Кладбище рассчитано на 10-15 лет. Потрачено на него около 50 миллионов сомов. В мэрии отметили, что площадь нового кладбища составляет 44 гектара, но планируется освоение еще 10. В целях благоустройства с северной стороны были установлены ограждения и ворота. А также была отремонтированы дорога шириной 18 метров и организованы внутренние проезды.
"Сейчас работы по облагораживанию территории еще продолжаются. В планах у нас есть бурение скважин, так как сейчас на кладбище вода привозная. Кроме того, планируется озеленение территории. Решается вопрос об общественном транспорте, сейчас сюда ездят не прямые маршруты", - сообщил вице-мер Бишкека Эркинбек Исаков.
В свою очередь директор бишкекского агентства ритуальных услуг Руслан Бочиев рассказал, что сейчас территория кладбища разделена на несколько секторов: для мусульман, христиан и других религий. Кроме того, предусмотрены отдельные места для членов диаспор.
"Мы спешили запустить кладбище в селе Гроздь. Для населения, действительно, очень удобно, так как это новое кладбище и здесь много места. Земля для захоронения предоставляется бесплатно. По нашим данным, в год в Бишкеке хоронят около 1400 человек, за время существования юго-западного кладбища на нем было похоронено более миллиона человек. И поэтому оно работает сейчас в полуактивном режиме", - рассказал Бочиев.
Теперь юго-западное кладбище работает по новым нормам: захоронения будут производиться только рядом с уже похороненными близкими. Отметим, на старом городском кладбище погребения осуществляются с 1973 года. Первоначально территория составляла 69 гектаров, но сейчас уже превысила 300 гектаров.
Как отметили в бишкекском агентстве ритуальных услуг, по нормам старое кладбище можно будет рекультивировать спустя 30 лет после последнего захоронения и на его месте сделать парковую зону.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум