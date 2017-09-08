Открылось новое кладбище в Бишкеке. На месте старого может появиться парк

8 сентября 2017, 13:42 Комментарии

Сегодня, 8 сентября, в селе Гроздь Аламудунского района открылось новое городское кладбище. Отметим, в связи с переполненностью юго-западного места захоронения муниципалитет провел работу по благоустройству территории под погребение усопших в Чуйской области, а именно в селе Гроздь. Отметим, несмотря на то что территория выделена не в окрестностях столицы, кладбище будет считаться городским.

На новом месте еще нет ни одного захоронения, но по плану сейчас уже доступно 4 тысячи мест. Кладбище рассчитано на 10-15 лет. Потрачено на него около 50 миллионов сомов. В мэрии отметили, что площадь нового кладбища составляет 44 гектара, но планируется освоение еще 10. В целях благоустройства с северной стороны были установлены ограждения и ворота. А также была отремонтированы дорога шириной 18 метров и организованы внутренние проезды.

"Сейчас работы по облагораживанию территории еще продолжаются. В планах у нас есть бурение скважин, так как сейчас на кладбище вода привозная. Кроме того, планируется озеленение территории. Решается вопрос об общественном транспорте, сейчас сюда ездят не прямые маршруты", - сообщил вице-мер Бишкека Эркинбек Исаков.

В свою очередь директор бишкекского агентства ритуальных услуг Руслан Бочиев рассказал, что сейчас территория кладбища разделена на несколько секторов: для мусульман, христиан и других религий. Кроме того, предусмотрены отдельные места для членов диаспор.

"Мы спешили запустить кладбище в селе Гроздь. Для населения, действительно, очень удобно, так как это новое кладбище и здесь много места. Земля для захоронения предоставляется бесплатно. По нашим данным, в год в Бишкеке хоронят около 1400 человек, за время существования юго-западного кладбища на нем было похоронено более миллиона человек. И поэтому оно работает сейчас в полуактивном режиме", - рассказал Бочиев.

Теперь юго-западное кладбище работает по новым нормам: захоронения будут производиться только рядом с уже похороненными близкими. Отметим, на старом городском кладбище погребения осуществляются с 1973 года. Первоначально территория составляла 69 гектаров, но сейчас уже превысила 300 гектаров.

Как отметили в бишкекском агентстве ритуальных услуг, по нормам старое кладбище можно будет рекультивировать спустя 30 лет после последнего захоронения и на его месте сделать парковую зону.