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Мировая премьера фильма "Сулайман-Тоо" состоится в Канаде

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446769-ru.html

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8 сентября 2017, 13:44       Комментарии

БИШКЕК, 8 сен - Sputnik. Мировая премьера кыргызско-российского фильма "Сулайман-Тоо" состоится на XLII Международном кинофестивале в Торонто, сообщила администратор кинокартины Чолпон Идрисова.
В кинопроекте российского режиссера Елизаветы Стишовой снялись кыргызские и казахские актеры: Ассет Имангалиев, Перизат Эрманбетова, Тургунай Эркинбекова, Даниель Марлен уулу и другие.
"Кинофестиваль пройдет с 7 по 17 сентября. Мировая премьера фильма состоится в рамках программы "Открытие", - говорится в сообщении.
Кыргызско-российская кинолента является дебютной полнометражной работой кинорежиссера. Фильм был снят в Оше у подножия горы Сулайман-Тоо. В нем рассказывается история одной необычной семьи. Главный герой Карабас - профессиональный жулик и двоеженец. Он состоит в официальном браке с Жыпарой - рыночной гадалкой и целительницей. Их общему сыну Улуку сейчас исполнилось бы 11, но в возрасте четырех лет он бесследно пропал из больницы. Карабас остался с Жыпарой из жалости к ней, что не мешает ему любить девушку Турганбюбю. Втроем они промышляют на рынках Кыргызстана. Новость о беременности Турганбюбю оставляет Жыпаре мало шансов сохранить отношения с мужем. Чтобы удержать Карабаса, женщина решает взять мальчика из детского дома.
Отметим, что ранее Стишова снимала на побережье Иссык-Куля фильм "Чайка", который стал фаворитом и лауреатом многих международных фестивалей. Она является выпускницей Российской академии театрального искусства, Школы драматического искусства и Высших курсов сценаристов и режиссеров в Москве.
Кинофестиваль в Торонто - один из крупнейших кинофорумов в мире, который проводится с 1976 года. В отличие от многих других фестивалей здесь нет официального жюри, а главной наградой является Приз зрительских симпатий.
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