USAID передал библиотекам жилмассивов Бишкека и Чуйской области более 145 тыс книг

8 сентября 2017, 13:07 Комментарии

Бишкек, 08.09.17. /Кабар/. Библиотекам жилмассивов г.Бишкек и Чуйской области передали более 145 тыс книг через проект USAID "Читаем вместе", сообщает пресс-служба Министерства культуры, информации и туризма КР.

По ее данным, сегодня в День международной грамотности директор миссии USAID в КР Кимберли Розен передала сертификаты о выделении более 145 тыс 506 книг через проект USAID "Читаем вместе", которые будут распространены среди детских публичных библиотек системы Министерства культуры, информации и туризма КР по всей стране.

86 публичных библиотек Кыргызстана получат набор из более 1 тыс 695 книг на кыргызском языке со сказками, рассказами, стихами, ребусами и загадками.

12 детских библиотек Чуйской области и 14 библиотек, преимущественно расположенных в жилмассивах города Бишкек получили книги во время официальной церемонии передачи книг в Республиканской библиотеке для детей и юношества им. К. Баялинова.

USAID и Министерство культуры, информации и туризма КР совместно отобрали более 230 наименований книг на кыргызском языке.

Во время церемонии передачи книг, Директор миссии USAID в КР Кимберли Розен отметила, что это подарок ознаменовывает 25-летнее партнерство между КР и США.

С начало этого года, правительство США через проект USAID "Читаем вместе" уже предоставило более 264 ТЫС книг для 2 ТЫС 150 начальным школам по всей стране.

Книги были подарены в рамках проекта USAID "Читаем вместе", который ведет работу в 60% школ по всей стране для улучшения навыков чтения детей в начальных классах, с первого по четвертый.

Первый заместитель министра культуры, информации и туризма КР Бактыбек Секимов в своей речи выразил огромную благодарность Миссии ЮСАИД в КР и Проекту "Читаем вместе" за предоставленные книги детским библиотекам страны.

Он отметил, что это очень большой вклад в дело комплектования фондов библиотек новой, современной литературой на кыргызском языке, которые будут пользоваться большим спросом у читателей в библиотеках Кыргызстана.

Праздничная церемония передачи книг библиотекам завершилась концертом в исполнении маленьких читателей.