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За время президентства Атамбаева достигнута стабильность, несмотря на критику – Казакпаев

Источник:
http://kabar.kg/news/za-vremia...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446767-ru.html

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Одним из достижений президента Атамбаева является интеграция КР с ЕАЭС и ТС — Пономарев

8 сентября 2017, 13:16       Комментарии

Бишкек, 08.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. За время работы президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева политолог Марат Казакпаев назвал три основных достижения.
В ходе круглого стола "Президент Кыргызстана Атамбаев А.Ш.: итоги работы (2011-2017гг)" он отметил, что первым является вступление страны в ЕАЭС и ТС.
"В этом направлении, конечно же, есть проблемы. Но все они решаемы. Вторым является выход на дальние горизонты. Президент два раза был в Европе. И недавний прорыв в кыргызско-узбекских отношениях", - сказал он и добавил, что есть сдвиги и во внутренних политических процессах.
"Самое большое достижение, несмотря на критику - это стабильность. Мы идем по политической системе в правом русле. Также борьба с коррупцией воплощается. Проводим биометрические выборы. И сохранили свободу слова. Оппозицию у нас слышно", - добавил он.

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