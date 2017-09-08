За время президентства Атамбаева достигнута стабильность, несмотря на критику – Казакпаев

8 сентября 2017, 13:16 Комментарии

Бишкек, 08.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. За время работы президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева политолог Марат Казакпаев назвал три основных достижения.

В ходе круглого стола "Президент Кыргызстана Атамбаев А.Ш.: итоги работы (2011-2017гг)" он отметил, что первым является вступление страны в ЕАЭС и ТС.

"В этом направлении, конечно же, есть проблемы. Но все они решаемы. Вторым является выход на дальние горизонты. Президент два раза был в Европе. И недавний прорыв в кыргызско-узбекских отношениях", - сказал он и добавил, что есть сдвиги и во внутренних политических процессах.

"Самое большое достижение, несмотря на критику - это стабильность. Мы идем по политической системе в правом русле. Также борьба с коррупцией воплощается. Проводим биометрические выборы. И сохранили свободу слова. Оппозицию у нас слышно", - добавил он.