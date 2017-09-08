Кыргызстанец Валерий Кичин – второй в списке лучших игроков ФНЛ России по версии болельщиков

8 сентября 2017, 13:29 Комментарии

Бишкек, 8.09.17. /Кабар/. Защитник футбольного клуба "Енисея", игрок сборной Кыргызстана Валерий Кичин занял второе место в голосовании за лучшего футболиста августа Футбольной Национальной Лиги России по версии болельщиков. Голосование проходило на официальном сайте ФНЛ – второго по рангу футбольного турнира России.

Лучший футболист августа и по версии Футбольной Национальной Лиги, и по версии болельщиков – нападающий "Енисея" Андрей Козлов.

В голосовании болельщиков за Козлова высказались 32,3% проголосовавших. Валерий Кичин (15,5%) – один из столпов обороны красноярского клуба, регулярно помогающий и атаке.

Третье место досталось лауреату прошлого месяца Дмитрию Скопинцеву из "Балтики" (15,3%).