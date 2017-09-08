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Кыргызстанец Валерий Кичин – второй в списке лучших игроков ФНЛ России по версии болельщиков

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446766-ru.html

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8 сентября 2017, 13:29       Комментарии

Бишкек, 8.09.17. /Кабар/. Защитник футбольного клуба "Енисея", игрок сборной Кыргызстана Валерий Кичин занял второе место в голосовании за лучшего футболиста августа Футбольной Национальной Лиги России по версии болельщиков. Голосование проходило на официальном сайте ФНЛ – второго по рангу футбольного турнира России.
Лучший футболист августа и по версии Футбольной Национальной Лиги, и по версии болельщиков – нападающий "Енисея" Андрей Козлов.
В голосовании болельщиков за Козлова высказались 32,3% проголосовавших. Валерий Кичин (15,5%) – один из столпов обороны красноярского клуба, регулярно помогающий и атаке.
Третье место досталось лауреату прошлого месяца Дмитрию Скопинцеву из "Балтики" (15,3%).

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