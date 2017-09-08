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Юго-Западное кладбище столицы переходит в полузакрытый режим работы

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446765-ru.html

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8 сентября 2017, 13:08       Комментарии

Юго-Западное городское кладбище, которое находится в селе Чон-Арык, переходит в полузакрытый режим работы. Об этом сообщили в мэрии Бишкека.
"Захоронения будут производиться рядом с уже похороненными близкими", - сообщили в муниципалитете.
Теперь захоронения будут проходить на новом кладбище в селе Гроздь.
Захоронения на Юго-Западном кладбище осуществлялись с 1973 года. Изначально его территория составляла не более 69 гектаров. На сегодняшний день места для погребений превышают 300 гектаров. Из-за переполненности горожане были вынуждены хоронить усопших в других районах.

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