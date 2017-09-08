Юго-Западное кладбище столицы переходит в полузакрытый режим работы

8 сентября 2017, 13:08 Комментарии

Юго-Западное городское кладбище, которое находится в селе Чон-Арык, переходит в полузакрытый режим работы. Об этом сообщили в мэрии Бишкека.

"Захоронения будут производиться рядом с уже похороненными близкими", - сообщили в муниципалитете.

Теперь захоронения будут проходить на новом кладбище в селе Гроздь.

Захоронения на Юго-Западном кладбище осуществлялись с 1973 года. Изначально его территория составляла не более 69 гектаров. На сегодняшний день места для погребений превышают 300 гектаров. Из-за переполненности горожане были вынуждены хоронить усопших в других районах.