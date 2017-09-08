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Фото — В селе Гроздь открыто новое городское кладбище

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446764-ru.html

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8 сентября 2017, 13:18       Комментарии

В селе Гроздь Аламединского района Чуйской области 8 сентября запустили новое городское кладбище. Как сообщил первый вице-мэр Эркин Исаков, кладбище запустилось в связи с переполненностью Юго-Западного кладбища, которое находится в селе Чон-Арык.
Кладбище общей площадью 44 га будет разделено на несколько частей по конфессиональной принадлежности. Пока на кладбище функционируют мусульманский и христианский секторы. Для другой веры также предусмотрен сектор.
"Новое кладбище поделено на 4 пуска [этапа], на данный момент на первый пусковой этап потрачено 50 млн сомов. Пока на первом пуске доступно 4 тыс. мест для захоронения", - сказал директор Бишкекского агентства ритуальных услуг Руслан Бочиев.
По словам вице-мэра, когда кладбище будет полностью готово, его хватит на 10-15 лет.
В целях благоустройства с северной стороны нового кладбища установлены ограждения и ворота, отремонтирована автодорога шириной 18 метров. Организована автостоянка для посетителей. Установлены два резервуара для воды, наружное освещение и электроснабжение со строительством трансформаторной подстанции. Кроме того, построен водоотводный ров протяженностью 580 метров. Для удобства посетителей организованы внутренние проезды.
Кладбище находится в Чуйской области, но будет считаться городским и находиться в ведении Бишкекского агентства ритуальных услуг мэрии Бишкека.

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