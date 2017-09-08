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В случае подтверждения нарушений выборы в Кара-Суу будут аннулированы

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366015_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446762-ru.html

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8 сентября 2017, 13:11       Комментарии

В случае подтверждения нарушений результаты выборов в местный кенеш в Кара-Суу будут аннулированы. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщил Абдыжапар Бекматов на заседании парламентской фракции "Республика - Ата-Журт".
Отметим, сегодня фракция рассмотрела ситуацию, произошедшую 3 сентября в городе Кара-Суу Ошской области во время проведения выборного процесса.
Бекматов отметил, что на трех участках выявлены нарушения, а также возникли проблемы с бюллетенями для автоматических урн.
В правоохранительные органы в день выборов обратились корреспонденты телеканала НТС, отправившиеся освещать процесс выборов. Они сняли на видео некоторые нарушения. Увидевшие это пять-шесть человек подошли к сотрудникам НТС и начали запугивать оператора, попытались забрать видеокамеру. Как оказалось, один из них работает в Государственной таможенной службе.

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