В случае подтверждения нарушений выборы в Кара-Суу будут аннулированы

8 сентября 2017, 13:11 Комментарии

В случае подтверждения нарушений результаты выборов в местный кенеш в Кара-Суу будут аннулированы. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщил Абдыжапар Бекматов на заседании парламентской фракции "Республика - Ата-Журт".

Отметим, сегодня фракция рассмотрела ситуацию, произошедшую 3 сентября в городе Кара-Суу Ошской области во время проведения выборного процесса.

Бекматов отметил, что на трех участках выявлены нарушения, а также возникли проблемы с бюллетенями для автоматических урн.

В правоохранительные органы в день выборов обратились корреспонденты телеканала НТС, отправившиеся освещать процесс выборов. Они сняли на видео некоторые нарушения. Увидевшие это пять-шесть человек подошли к сотрудникам НТС и начали запугивать оператора, попытались забрать видеокамеру. Как оказалось, один из них работает в Государственной таможенной службе.