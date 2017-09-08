Одним из достижений президента Атамбаева является интеграция КР с ЕАЭС и ТС — Пономарев

8 сентября 2017, 12:40 Комментарии

Бишкек, 08.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Стабильность – это серьезное завоевания современной политики. Об этом в ходе круглого стола "Президент Кыргызстана Атамбаев А.Ш.: итоги работы (2011-2017гг)", сообщил президент Ассоциации рынков, предприятий и сферы услуг Сергей Пономарев.

По его словам, на сегодня Токтогульское водохранилище как никогда наполнено. ВВП страны увеличилось более чем в два раза.

"Это не так просто. Энергетическая независимость обретена. Не знаю, насколько помнят граждане, что раньше север был отрезан от юга, наше энергокольцо проходило через Узбекистан и нам в любой момент могли отключить свет. В связи с этим у бизнеса всегда была паника. Сегодня такого представить нельзя. Мы привыкли, что у нас есть непрерывная электроэнергия и газ", - рассказал он.

Пономарев отметил, что все еще остались люди, которые сидят на диванах и критикуют власть. "У нас есть люди, которые видят только негатив и во всем его ищут", - добавил Сергей Пономарев.

Помимо этого, еще одним достижением президента Кыргызстана экономист назвал интеграцию с ЕАЭС и ТС.

"Естественно, техническую работу выполняло правительство. Но когда правительство заходило в тупик по отстаиванию политических интересов, когда большие люди на уровне премьер-министров России и Казахстана говорили, что вступать нужно по общим правилам, президент решал эти вопросы за 5-10 минут. Также деньги, выделенные на Российско-Кыргызский фонд развития – это был сверхпризом. Я говорю об интеграции, потому что хорошая политика это та, которая создает новые рынки сбыта, а не закрывается и не превращает страну в рынок для других стран", - добавил он.

Пономарев отметил, что со временем будет дана более точная оценка роли главы государства в становлении Кыргызстана.

"Но сейчас можно отметить, что сделано было много. Есть мирная передачи власти. Если вспомнить, то две революции в 2005 и 2010 годах произошли во время парламентских выборах. При Атамбаеве в 2010 и 2015 годах СДПК не забирал большинство мандатов. Выборы многие международные институты признали демократичными. Мы часто встречаемся с казахстанцами. Да, у них уровень дохода выше, чем у нас, но они говорят, что завидуют нам, потом что в нашей стране есть настоящая демократия", - заключил он.