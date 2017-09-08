Доллар США: 68.5500 (+0.0712) 
Евро: 81.9927 (+0.2085) 
Золото: 43.10 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно +28°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Фракция РАЖ предложила правительству Кыргызстана судиться с "Центеррой"Фракция РАЖ предложила правительству Кыргызстана судиться с "Центеррой"Одним из достижений президента Атамбаева является интеграция КР с ЕАЭС и ТС — ПономаревОдним из достижений президента Атамбаева является интеграция КР с ЕАЭС и ТС — Пономарев

Узбекистан и Китай наращивают сотрудничество

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/uzbekista...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446760-ru.html

Похожие новости

Выстраивание новых отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном одно из важных достижений — Турганов

Президент Узбекистана посетит Казахстан

Что заработает Узбекистан на Камбар-Ате-1

Медеров: Бизнес с оптимизмом ожидает дальнейшего развития отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном

9 лучших цитат с исторической встречи президентов Узбекистана и Кыргызстана

8 сентября 2017, 12:43       Комментарии

Ташкент, 08.09.17. /Толонбай Курбанов – Кабар/. Делегация Китайской Народной Республики во главе с членом Политбюро, секретарем Политико-юридической комиссии Центрального комитета Компартии Китая, сопредседателем Узбекско-китайского Межправительственного комитета по сотрудничеству Мэн Цзянчжу 9-10 сентября этого года будет находиться в Узбекистане. Об этом сообщила пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.
В составе делегаций представители ряда министерств и ведомств КНР, ведущих китайских компаний и фирм.
Делегация во главе Мэн Цзянчжу примет участие в Ташкенте в 4-м заседании узбекско-китайского Межправительственного комитета по сотрудничеству и бизнес-форуме деловых кругов двух стран.
В программе визита также посещение города Бухары.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум