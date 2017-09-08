Узбекистан и Китай наращивают сотрудничество

8 сентября 2017, 12:43 Комментарии

Ташкент, 08.09.17. /Толонбай Курбанов – Кабар/. Делегация Китайской Народной Республики во главе с членом Политбюро, секретарем Политико-юридической комиссии Центрального комитета Компартии Китая, сопредседателем Узбекско-китайского Межправительственного комитета по сотрудничеству Мэн Цзянчжу 9-10 сентября этого года будет находиться в Узбекистане. Об этом сообщила пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.

В составе делегаций представители ряда министерств и ведомств КНР, ведущих китайских компаний и фирм.

Делегация во главе Мэн Цзянчжу примет участие в Ташкенте в 4-м заседании узбекско-китайского Межправительственного комитета по сотрудничеству и бизнес-форуме деловых кругов двух стран.

В программе визита также посещение города Бухары.