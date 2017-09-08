Очередная акция "Таза Иссык-Куль" пройдет на северном побережье озера

8 сентября 2017, 12:51 Комментарии

Бишкек, 08.09.17. /Кабар/. Очередная акция "Таза Иссык-Куль" пройдет 16 сентября на северном побережье озера, сообщают организаторы акции - Общественный фонд "Эко Деми" и Движение "Таза Иссык-Куль". Акция проводится при поддержке губернатора Иссык-кульской области У.Жылкыбаева и акима Иссык-Кульского района Д.Иманалиева.

Планируется провести очистку от мусора прибрежных зон г.Чолпон-Ата и с.Бостери, традиционно пользующихся популярностью у туристов во время сезона. В акции, кроме жителей Иссык-Кульской области, примут участие более 100 волонтеров из Бишкека. Бытовые отходы во время уборки будут рассортированы по категориям (бумага, пластик, стекло) для дальнейшей переработки.

Это уже третья масштабная акция ОФ "Эко Деми" и движения "Таза Иссык-Куль" в этом году. В рамках подготовки к туристическому сезону 5 мая 2017 года была проведена однодневная акция по уборке северного побережья озера, а 27-28 мая в глобальной акции по очистке прибрежных зон всей акватории озера Иссык-Куль приняли участие более 1500 волонтеров и местных жителей.

"Мы приглашаем всех проявить активность, показать обществу свою социальную ответственность и солидарность в сохранении чистоты озера Иссык-Куль", - отмечают организаторы.

Акция направлена на привлечение внимания общественности к проблемам загрязнения биосферной зоны озера Иссык-Куль, а также на развитие экологической культуры. "Во время проведения акций у волонтеров, а это, в основном, молодые люди, есть возможность своими глазами убедиться в халатном отношении к природе большинства отдыхающих", - говорит Дмитрий Андреев, соучредитель ОФ "Эко Деми" и один из организаторов акции.

Присоединиться к акции могут все желающие. Подробная информация об участии – на официальной странице движения "Таза Иссык-Куль" и регистрации волонтеров для участия в акции - https://www.facebook.com/taza.issyk.kul/?fref=ts или по телефону ОФ "Эко Деми": 0559 771 464