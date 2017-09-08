Доллар США: 68.5500 (+0.0712) 
Евро: 81.9927 (+0.2085) 
Золото: 43.10 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно +28°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Выстраивание новых отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном одно из важных достижений — ТургановВыстраивание новых отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном одно из важных достижений — ТургановФракция РАЖ предложила правительству Кыргызстана судиться с "Центеррой"Фракция РАЖ предложила правительству Кыргызстана судиться с "Центеррой"

Очередная акция "Таза Иссык-Куль" пройдет на северном побережье озера

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/ocheredna...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446759-ru.html

Похожие новости

В Бишкек пройдет научная конференция, посвященная 120-летию М.Ауэзова

Конкурс красоты "Мистер Кыргызстан" впервые пройдет в новом формате

Кыргызстанцы проплыли 65 км с северного до южного берега Иссык-Куля

Программа "Таза Коом": ГП "Кыргыз почтасы" переходит в структуру ГРС

Сотрудник "Тазалыка" поедет на Азиатские игры по боевым искусствам

8 сентября 2017, 12:51       Комментарии

Бишкек, 08.09.17. /Кабар/. Очередная акция "Таза Иссык-Куль" пройдет 16 сентября на северном побережье озера, сообщают организаторы акции - Общественный фонд "Эко Деми" и Движение "Таза Иссык-Куль". Акция проводится при поддержке губернатора Иссык-кульской области У.Жылкыбаева и акима Иссык-Кульского района Д.Иманалиева.
Планируется провести очистку от мусора прибрежных зон г.Чолпон-Ата и с.Бостери, традиционно пользующихся популярностью у туристов во время сезона. В акции, кроме жителей Иссык-Кульской области, примут участие более 100 волонтеров из Бишкека. Бытовые отходы во время уборки будут рассортированы по категориям (бумага, пластик, стекло) для дальнейшей переработки.
Это уже третья масштабная акция ОФ "Эко Деми" и движения "Таза Иссык-Куль" в этом году. В рамках подготовки к туристическому сезону 5 мая 2017 года была проведена однодневная акция по уборке северного побережья озера, а 27-28 мая в глобальной акции по очистке прибрежных зон всей акватории озера Иссык-Куль приняли участие более 1500 волонтеров и местных жителей.
"Мы приглашаем всех проявить активность, показать обществу свою социальную ответственность и солидарность в сохранении чистоты озера Иссык-Куль", - отмечают организаторы.
Акция направлена на привлечение внимания общественности к проблемам загрязнения биосферной зоны озера Иссык-Куль, а также на развитие экологической культуры. "Во время проведения акций у волонтеров, а это, в основном, молодые люди, есть возможность своими глазами убедиться в халатном отношении к природе большинства отдыхающих", - говорит Дмитрий Андреев, соучредитель ОФ "Эко Деми" и один из организаторов акции.
Присоединиться к акции могут все желающие. Подробная информация об участии – на официальной странице движения "Таза Иссык-Куль" и регистрации волонтеров для участия в акции - https://www.facebook.com/taza.issyk.kul/?fref=ts или по телефону ОФ "Эко Деми": 0559 771 464

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум