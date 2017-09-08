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Выстраивание новых отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном одно из важных достижений — Турганов

Источник:
http://kabar.kg/news/vystraiva...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446758-ru.html

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Одним из достижений президента Атамбаева является интеграция КР с ЕАЭС и ТС — Пономарев

8 сентября 2017, 13:04       Комментарии

Бишкек, 08.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. "Согласование государственных границ Кыргызстана и Узбекистана это одно из больших достижений нашей страны", - заявил зампредседателя ОО "Апрель" Жылдызбек Турганов в ходе круглого стола "Президент Кыргызстана Атамбаев А.Ш.: итоги работы (2011-2017гг)".
По его словам, за 17 лет в Кыргызстан с визитом не приезжал президент Узбекистана.
"А в этом году приезжал сначала премьер-министр Узбекистана, а после с госвизитом посетил и сам президент Шавкат Мирзиеев. Эти события принесли нам позитивные вещи. Это радость для жителей юга. В первую очередь, потому что это дружба. И то, что на 80% решился вопрос с границами – это высокое достижение", - сказал он.
При этом он отметил, что несмотря на это звучит много критики. "Как говорится, сколько человек, столько и мнений", - сказал Турганов.
"Но за 6 лет работы президента, была борьба с коррупцией на самом высоком уровне. На весь мир провели Игры кочевников, не платим 8 млн долларов за транзит электроэнергии с юга на север страны. Это на самом деле высокое достижение. Кроме того, в Средней Азии мы единственная демократическая страна", - добавил он.

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