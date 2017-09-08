Кыргызстан ничего не сможет сделать при следующей эмиссии акций "Центерры"

8 сентября 2017, 12:26 Комментарии

Кыргызстан в лице ОАО "Кыргызалтын" ничего не сможет сделать при следующей возможной эмиссии акций "Центерра Голд Инк.". Такая информация была озвучена сегодня, 8 сентября, замглавы "Кыргызалтына" Бектуром Сагыновым на заседании парламентской фракции "Республика - Ата-Журт".

Отметим, сегодня депутаты фракции заслушивают информацию по ситуации с дополнительной эмиссией акций канадской компании "Центерра Голд Инк.", повлекшей уменьшение доли Кыргызстана в проекте "Кумтор". Канадская компания приобрела акции североамериканской горнодобывающей компании Thompson Creek Metals Inc. (ТКМ). Это приобретение привело к снижению доли акций "Кыргызалтына" в "Центерра" с 32% до 26%.

Депутат Мирлан Жээнчороев приравнял такое бездействие представителей Кыргызстана в совете директоров "Центерры" к преступлению против страны. "Наверное не за два дня решались вопросы о приобретении акций Thompson Creek Metals Inc. В год они четыре раза участвуют в заседаниях", - добавил он.

Как отметил Сагынов, соглашение 2009 года ограничивает действия Кыргызстана в канадской компании.