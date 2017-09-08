Опрос "ВБ": Даст ли эффект многократное повышение штрафов за нарушение ПДД?

8 сентября 2017, 12:26 Комментарии

Накануне стало известно, что правительство предлагает многократно увеличить штрафы за нарушения правил дорожного движения для снижения аварийности и смертности на дорогах. Мы решили выяснить, что думают бишкекчане по поводу своевременности таких мер. Будут ли они действительно эффективны и можно ли таким образом навести порядок?

Мнения горожан разделились. Одни считают, что нарушителей действительно нужно наказывать рублем, чтобы в следующий раз они уже думали о финансовых последствиях встречи с патрульными милиционерами. Другие считают, что при нынешнем уровне коррупции в МВД, такие меры мало что изменят. Крутые и блатные, которые и являются главными автохамами, как не платили штрафы, так и не будут этого делать. Откупные возрастут только для простых водителей, и автолюбители будут по-прежнему кормить коррупционеров.