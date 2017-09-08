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Так дерматин или дермантин? Над этими ошибками плакали наши учителя (тест)

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365972_ta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446755-ru.html

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8 сентября 2017, 12:29       Комментарии

Сегодня, 8 сентября, во всем мире отмечается День грамотности. Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году и призван активизировать усилия общества по распространению грамотности. В этот день в странах-участницах ЮНЕСКО проходят различные конференции, форумы и другие тематические мероприятия.
По данным ЮНЕСКО, несмотря на усилия многих стран, более 860 миллионов взрослых остаются неграмотными, а более ста миллионов детей не ходят в школу. В основном это население африканских стран и зон военных конфликтов.
В международном рейтинге уровня образования населения в 2016 году Кыргызстан оказался на 65-м месте среди 188 стран мира. Благодаря бесплатному обязательному школьному образованию в стране практически все население умеет читать, писать и обладает хотя бы базовыми знаниями. И поскольку русский язык является официальным и достаточно распространен в Кыргызстане, то "ВБ" предлагает читателям проверить свои знания этого языка, пройдя тест на различные виды ошибок.

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