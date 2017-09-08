Фракция РАЖ предложила правительству Кыргызстана судиться с "Центеррой"

8 сентября 2017, 12:50 Комментарии

Сегодня, 8 сентября, парламентская фракция "Республика - Ата-Журт" предложила правительству в лице ОАО "Кыргызалтын" судиться с "Центерра Голд Инк." относительно соглашения о приобретении Thompson Creek Metals Inc. (ТКМ) канадской компанией.

По итогам заседания фракция вынесла решение выразить протест по данному соглашению, а также предложить правительству подать в суд на канадскую компанию. Помимо того, парламентарии потребовали отчитаться через месяц по данному вопросу.

Также депутаты поручили АКС ГКНБ, прокуратуре и другим уполномоченным правоохранительным органам рассмотреть ответственность членов правительства, которые отвечают за эту отрасль.

В качестве рычага они предложили использовать соглашение по экологическому ущербу и не подписывать его. Напомним, что на $380 млн со счета "Центерра Голд Инк." наложен арест.

Отметим, сегодня депутаты фракции заслушивают информацию по ситуации с дополнительной эмиссией акций канадской компании "Центерра Голд Инк.", повлекшей уменьшение доли Кыргызстана в проекте "Кумтор". Канадская компания приобрела акции североамериканской горнодобывающей компании Thompson Creek Metals Inc. (ТКМ). Это приобретение привело к снижению доли акций "Кыргызалтына" в "Центерра" с 32% до 26%.