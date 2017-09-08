Спасибо Атамбаеву и Мирзиёеву! — обращение кыргызстанца, живущего на юге КР

8 сентября 2017, 12:51 Комментарии

Государственный визит президента РУз Шавката Мирзиёева в КР прошел на волне позитива, двусторонние отношения удалось поднять на качественно новый уровень, причем фактически с нулевой отметки. Главное - был решен болезненный вопрос перехода государственной границы и сняты ограничения на посещение соседней республики. А какие еще проблемы актуальны?

Свежий ветер перемен С 2010 года кыргызстанцы, желающие попасть в РУз, должны были предъявить узбекским пограничникам телеграмму с приглашением на торжественные мероприятия либо похороны. Но даже ее наличие не всегда гарантировало пропуск в соседнюю республику - отказать могли без всяких причин.

Южные области Кыргызстана тесно связаны с восточными регионами Узбекистана, прежде всего на уровне родственных и дружеских отношений. Когда в августе текущего года прошел слух о возможном облегчении процедуры перехода границы, местное население отнеслось к этому крайне осторожно, ибо аналогичные новости передавались по сарафанному радио с момента смерти Ислама Каримова.

Первыми ласточками стали частные предприниматели из Андижана и Ферганы, которые в начале августа ездили по Ошской и Джалал-Абадской областям в поисках сырья для производственных нужд. Кто-то расспрашивал о ценах на каменный уголь, интересовался, в каком разрезе более качественное топливо. Кто-то прошелся по торговым точкам, чтобы оценить наличие товаров и сравнить стоимость. Появились и грузовики с государственными номерами РУз, что свидетельствовало о начале торговли... Словом, общественность почувствовала: прорыв в отношениях близок.

Не прошло и месяца, как в Кыргызстан с государственным визитом прибыл Шавкат Мирзиёев. Но даже от этого визита жители юга страны не ждали судьбоносных решений. Многие были уверены, что границы откроют в лучшем случае после президентских выборов.

Торжественное открытие КПП "Достук" стало приятным сюрпризом. Примечательно, что 6 сентября люди устроили здесь чуть ли не массовые гулянья и, наверное, впервые за многие годы крайне внимательно слушали заявления представителей власти, искренне аплодируя. Многие пришли и приехали сюда, просто чтобы лично убедиться в происходящем.

Узбекистанцы провели обряд жертвоприношения и организовали торжественный концерт. С обеих сторон границы собралась внушительная толпа - несколько тысяч человек, которые ликовали и поздравляли друг друга. У людей было ощущение настоящего праздника. Открытие пункта пропуска "Достук" можно сравнить с падением Берлинской стены, хотя допускаю, что такое сравнение понравится не всем...

С небес на землю Нерешенные проблемы, конечно, еще дадут о себе знать, но в подобной атмосфере они наверняка будут решаться легче и эффективнее. Так какие же это проблемы?

1. Использование выгонных пастбищ в Кыргызстане гражданами Узбекистана. Ежегодно жители приграничных населенных пунктов РУз умудряются переправлять в КР "на попечение" родственникам и знакомым крупный и мелкий рогатый скот. При этом налоги за использование пастбищ не платятся, а с пограничниками периодически возникают конфликты.

2. Использование приграничных земель. Когда границы будут окончательно делимитированы и демаркированы, население с обеих сторон получит возможность активно заниматься сельским хозяйством, растениеводством и промысловыми работами. Раньше фермеры и предприниматели испытывали существенные затруднения в этой деятельности, многие были вынуждены прекратить ее.

3. Использование воды. В прошлые годы часть жителей Кара-Сууйского района Ошской области нередко оставались без живительной влаги, поскольку местный канал пролегает через Андижанскую область РУз.

4. Приграничная торговля. На юге базар - это индикатор стабильности, если он полон покупателей, а продавцы не испытывают проблем с пересечением границ, значит, отношения действительно идут в гору.

5. Использование хозяйственных объектов. Когда-то на территории Узбекистана размещались большие торговые пункты, складские помещения и производственные цеха хозяйствующих субъектов Кыргызстана. Постепенно соседи, что называется, "отжали" их. В каких-то случаях выплачивались компенсации, в каких-то был произведен взаимный обмен, но зачастую хозяев просто не пускали через границу.

6. В нашей стране благодаря либеральному законодательству вольготно себя чувствуют последователи разных религиозных течений, которые запрещены в соседних государствах (или их деятельность там ограничена). Наверняка найдутся фанатики, которые, не считаясь с инстинктом самосохранения, попробуют распространять "благую весть" или "откровения истинного ислама" в Узбекистане. Причем открытием границ будут пользоваться не только они, но различные мошенники.

Итак, осталось поблагодарить глав двух республик за сдвиг с мертвой точки. Будем надеяться на новые достижения в двусторонних отношениях и развитие торговли.

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