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Бекназаров: Аудиозапись разговора с Ташиевым – это монтаж

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/beknaz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446752-ru.html

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8 сентября 2017, 12:21       Комментарии

Кандидат в президенты КР, экс-генеральный прокурор республики Азимбек Бекназаров продолжает заявлять, что запись его разговора с Камчибеком Ташиевым является монтажом.
Бекназаров отметил, что последние два года не разговаривал с Ташиевым.
"Как возбудили уголовное дело, так и закроют. Потому что там нет ничего. Это запись – монтаж. Я уже два года не разговаривал с Ташиевым", — сказал Бекназаров.
Напомним, против политика возбудили уголовное дело по факту дачи заведомо ложных показаний. Госкомитет нацбезопасности КР обвиняет Азимбека Бекназарова в том, что он солгал на суде, давая показания по делу Текебаева.
15 августа для организации и проведения соответствующей проверки в ГКНБ КР из Генеральной прокуратуры поступила аудиозапись разговора между Азимбеком Бекназаровым и Камчыбеком Ташиевым, ранее появившаяся в сети Интернет, где Бекназаров публично рассказывает, что он дал ложные показания на суде в пользу Омурбека Текебаева.
Также в ГКНБ обратилась руководитель информационного сайта Comment. kg Р.Айткулова с заявлением в отношении Бекназарова по факту дачи последним заведомо ложных показаний на суде.
"К заявлению Р.Айткулова приложила видеозапись своего разговора с Бекназаровым, где последний признается, что в ходе допроса в суде дал заведомо ложные показания в пользу Текебаева. При этом Бекназаров сообщает, что Текебаев и другие сторонники партии "Ата-Мекен", являясь членами Временного правительства, в 2010 году для получения контроля "вмешивались" в деятельность сотовой компании "Мегаком"", – говорится в сообщении.
В целях проверки по обоим вышеуказанным видео- и аудиозаписям назначено фоноскопическое идентификационное исследование, проведенное специалистами независимого экспертного учреждения в Алма-Ате. Согласно заключению установлено, что голоса аудиозаписи, размещенной в сети Интернет, и видеозаписи, представленной Айткуловой, принадлежат Бекназарову. При этом каких-либо признаков монтажа и изменений экспертами не выявлено.
По итогам собранных материалов возбуждено уголовное дело, начато следствие.

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