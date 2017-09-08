Бекназаров: Аудиозапись разговора с Ташиевым – это монтаж

8 сентября 2017, 12:21 Комментарии

Кандидат в президенты КР, экс-генеральный прокурор республики Азимбек Бекназаров продолжает заявлять, что запись его разговора с Камчибеком Ташиевым является монтажом.

Бекназаров отметил, что последние два года не разговаривал с Ташиевым.

"Как возбудили уголовное дело, так и закроют. Потому что там нет ничего. Это запись – монтаж. Я уже два года не разговаривал с Ташиевым", — сказал Бекназаров.

Напомним, против политика возбудили уголовное дело по факту дачи заведомо ложных показаний. Госкомитет нацбезопасности КР обвиняет Азимбека Бекназарова в том, что он солгал на суде, давая показания по делу Текебаева.

15 августа для организации и проведения соответствующей проверки в ГКНБ КР из Генеральной прокуратуры поступила аудиозапись разговора между Азимбеком Бекназаровым и Камчыбеком Ташиевым, ранее появившаяся в сети Интернет, где Бекназаров публично рассказывает, что он дал ложные показания на суде в пользу Омурбека Текебаева.

Также в ГКНБ обратилась руководитель информационного сайта Comment. kg Р.Айткулова с заявлением в отношении Бекназарова по факту дачи последним заведомо ложных показаний на суде.

"К заявлению Р.Айткулова приложила видеозапись своего разговора с Бекназаровым, где последний признается, что в ходе допроса в суде дал заведомо ложные показания в пользу Текебаева. При этом Бекназаров сообщает, что Текебаев и другие сторонники партии "Ата-Мекен", являясь членами Временного правительства, в 2010 году для получения контроля "вмешивались" в деятельность сотовой компании "Мегаком"", – говорится в сообщении.

В целях проверки по обоим вышеуказанным видео- и аудиозаписям назначено фоноскопическое идентификационное исследование, проведенное специалистами независимого экспертного учреждения в Алма-Ате. Согласно заключению установлено, что голоса аудиозаписи, размещенной в сети Интернет, и видеозаписи, представленной Айткуловой, принадлежат Бекназарову. При этом каких-либо признаков монтажа и изменений экспертами не выявлено.

По итогам собранных материалов возбуждено уголовное дело, начато следствие.