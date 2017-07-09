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КТРК-Спорт, возможно, покажет бой между Валентиной Шевченко и Амандой Нуньес

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/ktrk-spor...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446751-ru.html

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UFC опубликовал превью боя Валентины Шевченко с Амандой Нуньес (видео)

8 сентября 2017, 12:03       Комментарии

Бишкек, 8.09.17 /Кабар/. КТРК-Спорт, возможно, покажет бой в UFC между кыргызстанкой Валентиной Шевченко и бразильянкой Амандой Нуньес.
Гендиректор КТРК Илим Карыпбеков сообщил, что переговоры по поводу трансляции идут, если телеканал получит лицензию, сообщим об этом официально.
UFC на своей странице в соцсетях сообщает, что Рэй Борг слетел с титульного поединка против Деметриуса Джонсона из-за болезни. Таким образом, главным событием вечера становится реванш между Амандой Нуньес и Валентиной Шевченко.
Как известно, бой между Шевченко и Нуньес состоится 9 сентября 2017 года в Канаде. Этот бой пройдет в рамках турнира UFC 215.
Напомним, что 9 июля бой между Шевченко и Нуньес в рамках турнира UFC 213 был отменен. Причиной отмены стала госпитализация бразильянки.
6 марта 2016 года Шевченко в рамках турнира UFC 196 уступила Нуньес. После этого кыргызстанка победила Холли Холм и Джулианну Пенью, получив, таким образом, право сразиться за чемпионский пояс.

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