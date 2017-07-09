КТРК-Спорт, возможно, покажет бой между Валентиной Шевченко и Амандой Нуньес

8 сентября 2017, 12:03 Комментарии

Бишкек, 8.09.17 /Кабар/. КТРК-Спорт, возможно, покажет бой в UFC между кыргызстанкой Валентиной Шевченко и бразильянкой Амандой Нуньес.

Гендиректор КТРК Илим Карыпбеков сообщил, что переговоры по поводу трансляции идут, если телеканал получит лицензию, сообщим об этом официально.

UFC на своей странице в соцсетях сообщает, что Рэй Борг слетел с титульного поединка против Деметриуса Джонсона из-за болезни. Таким образом, главным событием вечера становится реванш между Амандой Нуньес и Валентиной Шевченко.

Как известно, бой между Шевченко и Нуньес состоится 9 сентября 2017 года в Канаде. Этот бой пройдет в рамках турнира UFC 215.

Напомним, что 9 июля бой между Шевченко и Нуньес в рамках турнира UFC 213 был отменен. Причиной отмены стала госпитализация бразильянки.

6 марта 2016 года Шевченко в рамках турнира UFC 196 уступила Нуньес. После этого кыргызстанка победила Холли Холм и Джулианну Пенью, получив, таким образом, право сразиться за чемпионский пояс.