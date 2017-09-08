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Рисунки детей-участников конкурса "Чистый город начинается с меня!" появились на одной из улиц Бишкека

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/risunki-d...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446750-ru.html

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8 сентября 2017, 12:06       Комментарии

Бишкек, 08.09.17. /Кабар/. По информации муниципального предприятия "Тазалык" детские рисунки на тему: "Чистый город начинается с меня!" можно увидеть на одной из столичных улиц. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
Сотрудники предприятия обновили стелы на перекрестках Жибек Жолу - Шопокова и Жибек Жолу - Ибраимова. Теперь горожане смогут увидеть на баннерах ежедневный труд сотрудников муниципалитета.
Также на стелах висят рисунки участников конкурса детских рисунков на тему: "Чистый город начинается с меня!".
Организатором конкурса выступило муниципальное предприятие "Тазалык". Голосование проходило в одной из социальных сетей, где жители могли сами выбрать лучшие работы. По итогам конкурса победители и призеры получили подарки от организаторов, также для них была организована экскурсия по предприятию.

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