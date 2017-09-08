Китайский учитель избил 20 школьников за незнание классической поэзии

8 сентября 2017, 12:12 Комментарии

Бишкек, 8.09.17 /Кабар/. Бишкек, В китайском городе Хэфэй, провинция Аньхой, учитель избил старшеклассников за плохое знание классической поэзии, сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел 1 сентября. Учитель вызывал школьников к доске и бил по лицу тех, кто не мог без ошибок переписать стихотворение по памяти. Таким образом, были наказаны более 20 учеников, пишет lenta.ru.

Один из присутствовавших в классе снял наказание на мобильный телефон и опубликовал в интернете. После этого учитель был временно отстранен от работы.

В марте сообщалось, что американская организация "Храм Сатаны" начала рекламную кампанию против телесных наказаний в школах. Преподавателям разрешено бить учеников в 19 штатах США.