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Китайский учитель избил 20 школьников за незнание классической поэзии

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kitaiskii...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446749-ru.html

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За наем школьников на тяжелую работу грозит привлечение к ответственности – Госэкотехинспекция

8 сентября 2017, 12:12       Комментарии

Бишкек, 8.09.17 /Кабар/. Бишкек, В китайском городе Хэфэй, провинция Аньхой, учитель избил старшеклассников за плохое знание классической поэзии, сообщает издание Daily Mail.
Инцидент произошел 1 сентября. Учитель вызывал школьников к доске и бил по лицу тех, кто не мог без ошибок переписать стихотворение по памяти. Таким образом, были наказаны более 20 учеников, пишет lenta.ru.
Один из присутствовавших в классе снял наказание на мобильный телефон и опубликовал в интернете. После этого учитель был временно отстранен от работы.
В марте сообщалось, что американская организация "Храм Сатаны" начала рекламную кампанию против телесных наказаний в школах. Преподавателям разрешено бить учеников в 19 штатах США.

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