Богатырев о президентстве Атамбаева: Это было время тектонических сдвигов

8 сентября 2017, 12:19 Комментарии

Бишкек, 08.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев один из первых понял, что важно формирование национальной картины мира для определения будущего. Такое мнение в ходе круглого стола "Президент Кыргызстана Атамбаев А.Ш.: итоги работы (2011-2017гг)", высказал политолог Валентин Богатырев.

По его словам, речь идет о трех шагах Атамбаева: шаг национального возрождения, шаг формирования новой элиты и шаг новой философии власти.

"Президента Атамбаев называют тем, кто принес политическую стабильность. Можно ли считать, что была политическая стабильность? На мой взгляд, наоборот, было время тектонических сдвигов. Еще мы видим, что второй раз подряд формируется Жогорку Кенеш с широким спектром политических позиций, которых не было в Кыргызстане", - сказал он.

Он добавил, что при Бакиеве и Акаеве (бывшие президенты КР) невозможно было представить руководителей правительства из других оппозиционных партий.

"Мы видим, что сегодня невозможно предсказать итоги президентских выборов. Те, кто помнит 2005 и 2010 годы, то тогда представить было немыслимо такое", - добавил он.

Кроме этого Богатырев добавил, что форум Алтайской цивилизации и Национальная стратегия устойчивого развития это две стороны одной медали. Потому что идет работа по национальному возрождению. Без новой политической элиты это невозможно.

"Все, даже ярые противники Атамбаева признались, что новое правительство - уникальное", - добавил он.