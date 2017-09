ГНС и JICA дистанционно будут повышать квалификацию налоговиков

8 сентября 2017, 12:21 Комментарии

Бишкек, 08.09.17. /Кабар/. В Государственной налоговой службе (ГНС) КР состоялось первое заседание совместного координационного комитета проекта "Улучшение системы развития кадрового потенциала ГНС", реализуемого совместно с Японским агентством международного сотрудничество (JICA) при участии экспертной группы компании "Kinzai Institute for Financial Affairs Inc" (Япония). Об этом сообщает пресс-служба ГСН КР.

В работе заседания приняли участие председатель Налоговой службы КР Октябрь Абдыкаимов, первый заместитель Постоянного представителя Японского агентства международного сотрудничества в КР Имай Сэйдзю, экспертная группа JICA, координаторы проекта, местные консультанты и представители налоговой службы.

В приветственной речи глава фискального органа О. Абдыкаимов отметил важное значение совместного проекта, который направлен на развитие кадрового потенциала налоговой службы и является частью Стратегии развития ГНС.

Поблагодарив японских партнеров за оказываемую поддержку, О. Абдыкаимов заверил, что ведомство приложит все усилия для успешной реализации проекта.

Как подчеркнул первый заместитель Постоянного представителя JICA в КР господин Имай Сэйдзю, JICA участвует в различных проектах во многих странах мира. Однако впервые осуществляется такой модельный проект, где совмещены решение налоговых вопросов и дистанционное обучение сотрудников ведомства. "Надеюсь, он станет успешным модельным проектом для JICA", - заключил он.

В ходе заседания экспертная группа JICA продемонстрировала презентационный материал о реализации данного проекта. Затем стороны обсудили содержание, план и сроки реализации проекта, а также вопросы, связанные с формирование рабочих групп, которые будут разрабатывать и реализовывать необходимые меры по достижению поставленных целей.

Встреча завершилась подписанием Протокола первой встречи Совместного координационного комитета.

Напомним, что проект "Улучшение системы развития кадрового потенциала ГНС", рассчитанный на три года, стартовал в начале текущего года. По просьбе Налоговой службы он был поддержан и разработан Японским агентством международного сотрудничества в целях внедрения системы дистанционного обучения, а также для улучшения управления человеческими ресурсами ГНС КР.