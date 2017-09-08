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Кыргызско-российский фильм "Сулейман-Тоо" покажут в Торонто

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446746-ru.html

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8 сентября 2017, 12:25       Комментарии

Бишкек, 08.09.17 /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Кыргызско-российский фильм "Сулейман-Тоо" (Сулейман-гора) покажут на 42-м международном кинофестивале, проходящем в Торонто (Канада) с 7 по 17 сентября. Об этом сообщается на сайте kyrgyzcinema.
В рамках этого фестиваля в программе "Открытие" состоится мировая премьера полнометражного игрового дебюта Елизаветы Стишовой "Сулейман-Тоо", который она сняла в кыргызском городе Ош.
Отметим, что в конце июня 2017 года в Бишкек приезжала, представитель дирекции МКФ в Торонто Дорота Леч, которой были показаны новые кыргызские фильмы, включая "Сулейман-Тоо".
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"Сулейман гора" — большой фильм, живая история из современной жизни. Фильм расскажет историю гармоничного тройственного союза одного брутального кыргызского мужчины и двух его жен - старшей и младшей.

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