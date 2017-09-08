Кыргызско-российский фильм "Сулейман-Тоо" покажут в Торонто

8 сентября 2017, 12:25 Комментарии

Бишкек, 08.09.17 /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Кыргызско-российский фильм "Сулейман-Тоо" (Сулейман-гора) покажут на 42-м международном кинофестивале, проходящем в Торонто (Канада) с 7 по 17 сентября. Об этом сообщается на сайте kyrgyzcinema.

В рамках этого фестиваля в программе "Открытие" состоится мировая премьера полнометражного игрового дебюта Елизаветы Стишовой "Сулейман-Тоо", который она сняла в кыргызском городе Ош.

Отметим, что в конце июня 2017 года в Бишкек приезжала, представитель дирекции МКФ в Торонто Дорота Леч, которой были показаны новые кыргызские фильмы, включая "Сулейман-Тоо".

Данная картина была представлена продюсером картины Мариной Яцура. И уже в конце августа стало известно, что кыргызско-российский фильм отобран на фестиваль в Торонто.

Международный кинофестиваль в Торонто является одним из крупнейших кинофестивалей: в 2007 году на конкурс было представлено 4 тысячи 156 кинолент, из которых отобрано и показано 349 (из 55 стран) в рамках 19 программ.

"Сулейман гора" — большой фильм, живая история из современной жизни. Фильм расскажет историю гармоничного тройственного союза одного брутального кыргызского мужчины и двух его жен - старшей и младшей.