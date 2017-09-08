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Завершен I этап по модернизации дорожной инфраструктуры 42 школ, расположенных на основных трассах

Источник:
http://kabar.kg/news/zavershen...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446745-ru.html

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8 сентября 2017, 12:30       Комментарии

Бишкек, 08.09.17. /Кабар/. Завершен первый этап по модернизации дорожной инфраструктуры вблизи 42 школ, расположенных на основных трассах страны. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.
В рамках реализации Комплекса мер по реформе системы дорожной безопасности в Кыргызской Республике, а также в целях обеспечения безопасности дорожного движения вблизи учебных заведений, завершен первый этап по модернизации дорожной инфраструктуры вблизи школ, расположенных на международных и государственных дорогах республики.
За счет средств республиканского бюджета, проведены работы по установке светофоров, дорожных знаков, искусственных неровностей, нанесению дорожной разметки (зебра) на общую сумму 17,7 млн. сомов.
Модернизация дорожной инфраструктуры вблизи школ проведена:
- в Таласской области – 4;
- в Нарынской области – 9;
- в Иссык-Кульской области – 10;
- в Ошской области – 6;
- в Джалал-Абадской области – 2;
- в Баткенской области – 9;
- в Чуйской области – 2.
На втором этапе, аналогичные работы планируется провести вблизи 43 школ, расположенных на основных трассах страны.

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