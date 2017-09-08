Несмотря на предпринятые меры, проблема насилия в отношении несовершеннолетних в стране остается актуальной, - омбудсмен

8 сентября 2017, 11:59 Комментарии

Несмотря на предпринятые меры, проблема насилия в отношении несовершеннолетних в стране остается актуальной. Об этом 8 сентября в ходе международного форума "Роль омбудсмена в совершенствовании нормативно-правовых актов в области прав человека: ожидания и перспективы" сказал омбудсмен Кыргызстана Кубат Оторбаев.

По его словам, одной из ключевых проблем в этом вопросе являются безнаказанность насилия в отношении детей и ограничение в доступе к правосудию для детей-жертв и свидетелей преступлений.

"В прошлом году мы подготовили еще 2 доклада, касающиеся прав детей, один из них посвящен детям, которые находятся в трудных ситуациях. Второй доклад затрагивал проблемы тех детей, которые привлекаются к тяжелым формам труда. В докладе отмечалась системность нарушений, также ряд проблем нерешенных государством. Были даны конкретные рекомендации по устранению недостатков", - сказал он.

К.Оторбаев добавил, что 20 октября 2016 года президент Алмазбек Атамбаев подписал закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс", в котором состав статей 102 (Доведение до самоубийства), 104 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и 105 (Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью) дополнены квалифицирующим признаком, как совершение преступления в отношении малолетних: "Ужесточение наказания за данные преступления, если они совершены против несовершеннолетних, показывает, что в государстве предпринимаются законодательные меры по борьбе с насилием в отношении детей". И в действующей редакции УК КР (статья 305-1), и в новой редакции УК КР (статья 145) установлен прямой запрет на применение пыток, а использование пыток в отношении несовершеннолетних рассматривается как отягчающее обстоятельство.