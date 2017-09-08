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Прямого запрета на использование телесных наказаний дома, в школах, детсадах в законодательстве КР нет, - К.Оторбаев

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446743-ru.html

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8 сентября 2017, 12:07       Комментарии

Прямого запрета на использование любых форм телесных наказаний дома, в школах, детских садах, общественных местах, учреждениях полузакрытого и закрытого типов в законодательстве Кыргызстана нет. Об этом 8 сентября в ходе международного форума "Роль омбудсмена в совершенствовании нормативно-правовых актов в области прав человека: ожидания и перспективы" сказал омбудсмен Кубат Оторбаев.
По его словам, использование телесных наказаний запрещается только приказом Министерства образования и науки.
"Само определение пыток не полностью соответствует определению, данному в конвенции ООН против пыток. В круге субъектов, которые могут применять пытки, лица, находящиеся в официальном качестве не указаны в кодексе. Таким образом, возникает возможность для лиц, выступающих в официальном качестве (учителей, воспитателей или других взрослых в учреждениях для детей) избегать ответственности за применение пыток в отношении несовершеннолетних", - сказал он.
Омбудсмен добавил, что в действующем до 2018 года УИК КР (статья 107) в качестве дисциплинарной меры, которая может применяться к несовершеннолетним в воспитательной колонии, используется помещение до 7 суток в дисциплинарный изолятор (колония): "Такого типа наказание - это одиночное заключение, является жестоким обращением, которое международными стандартами по правам человека, приравнивается к пыткам".
"В новой редакции УИК КР (статья 138) такого типа наказание переименовано в помещение временной изоляции и может применяться на срок до 72 часов. Однако использование изоляции в качестве наказания является также жестоким обращением. Я, как омбудсмен, считаю недопустимым существование в национальном законодательстве такого рода правовых норм", - отметил К.Оторбаев.

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