Прямого запрета на использование телесных наказаний дома, в школах, детсадах в законодательстве КР нет, - К.Оторбаев

8 сентября 2017, 12:07 Комментарии

Прямого запрета на использование любых форм телесных наказаний дома, в школах, детских садах, общественных местах, учреждениях полузакрытого и закрытого типов в законодательстве Кыргызстана нет. Об этом 8 сентября в ходе международного форума "Роль омбудсмена в совершенствовании нормативно-правовых актов в области прав человека: ожидания и перспективы" сказал омбудсмен Кубат Оторбаев.

По его словам, использование телесных наказаний запрещается только приказом Министерства образования и науки.

"Само определение пыток не полностью соответствует определению, данному в конвенции ООН против пыток. В круге субъектов, которые могут применять пытки, лица, находящиеся в официальном качестве не указаны в кодексе. Таким образом, возникает возможность для лиц, выступающих в официальном качестве (учителей, воспитателей или других взрослых в учреждениях для детей) избегать ответственности за применение пыток в отношении несовершеннолетних", - сказал он.

Омбудсмен добавил, что в действующем до 2018 года УИК КР (статья 107) в качестве дисциплинарной меры, которая может применяться к несовершеннолетним в воспитательной колонии, используется помещение до 7 суток в дисциплинарный изолятор (колония): "Такого типа наказание - это одиночное заключение, является жестоким обращением, которое международными стандартами по правам человека, приравнивается к пыткам".

"В новой редакции УИК КР (статья 138) такого типа наказание переименовано в помещение временной изоляции и может применяться на срок до 72 часов. Однако использование изоляции в качестве наказания является также жестоким обращением. Я, как омбудсмен, считаю недопустимым существование в национальном законодательстве такого рода правовых норм", - отметил К.Оторбаев.