Рисунки детей-участников конкурса "Чистый город начинается с меня!" появились на одной из столичных улиц (фото)

8 сентября 2017, 12:16 Комментарии

Детские рисунки на тему "Чистый город начинается с меня!" можно увидеть на одной из столичных улиц. Об этом 8 сентября сообщили в мэрии.

Сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" обновили стелы на перекрестках Жибек Жолу-Шопокова и Жибек Жолу-Ибраимова. Теперь горожане смогут увидеть на баннерах ежедневный труд сотрудников муниципалитета.

Также на стелах висят рисунки участников конкурса детских рисунков на тему: "Чистый город начинается с меня!".

Организатором конкурса выступило муниципальное предприятие "Тазалык". Голосование проходило в одной из социальных сетей, где жители могли сами

выбрать лучшие работы. По итогам конкурса победители и призеры получили подарки от организаторов, также для них была организована экскурсия по предприятию.