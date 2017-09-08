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Рисунки детей-участников конкурса "Чистый город начинается с меня!" появились на одной из столичных улиц (фото)

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446742-ru.html

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Рисунки детей-участников конкурса "Чистый город начинается с меня!" появились на одной из улиц Бишкека

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8 сентября 2017, 12:16       Комментарии

Детские рисунки на тему "Чистый город начинается с меня!" можно увидеть на одной из столичных улиц. Об этом 8 сентября сообщили в мэрии.
Сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" обновили стелы на перекрестках Жибек Жолу-Шопокова и Жибек Жолу-Ибраимова. Теперь горожане смогут увидеть на баннерах ежедневный труд сотрудников муниципалитета.
Также на стелах висят рисунки участников конкурса детских рисунков на тему: "Чистый город начинается с меня!".
Организатором конкурса выступило муниципальное предприятие "Тазалык". Голосование проходило в одной из социальных сетей, где жители могли сами
выбрать лучшие работы. По итогам конкурса победители и призеры получили подарки от организаторов, также для них была организована экскурсия по предприятию.

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