Сколько лет дают за убийство в пьяном угаре? Суд вынес решение - 14 лет

8 сентября 2017, 12:01 Комментарии

Первомайский районный суд Бишкека осудил мужчину на 14 лет лишения свободы, который убил своего приятеля. Об этом "ВБ" сообщила начальник отдела по обеспечению полномочий прокурора в судах столичной прокуратуры Эльмира Джумашова.

Она сообщила подробности преступления.

"Ибраимов обвиняется в том, что 19 марта текущего года убил своего приятеля, ударив его палкой по голове. В суде обвиняемый полностью признал свою вину и просил вынести справедливый приговор. С его слов, утром он находился дома, завтракал со своим соседом Алмазом. Позже к нему домой пришел приятель Данияр, принес с собой водку. Вместе они стали распивать спиртное, а через некоторое время между гостем и соседом обвиняемого завязалась ссора, в ходе которой Данияр ударил соседа в грудь. Когда Ибраимов пытался остановить обоих мужчин, гость ударил и его. Со злости он ударил Данияра палкой по голове. Последний упал и потерял сознание. Приехавшая скорая помощь констатировала смерть", - сказала Джумашова.

В итоге суд признал Ибраимова виновным по статье "Убийство" и приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Суд обязал подсудимого Ибраимова выплатить моральный и материальный ущерб потерпевшей стороне в сумме 156 тысяч 890 сомов, а также вынес постановление о принудительном лечении от алкогольной зависимости.