Доллар США: 68.5500 (+0.0712) 
Евро: 81.9927 (+0.2085) 
Золото: 43.10 $/гр (+0.01) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно +28°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Китайский учитель избил 20 школьников за незнание классической поэзииКитайский учитель избил 20 школьников за незнание классической поэзииПрямого запрета на использование телесных наказаний дома, в школах, детсадах в законодательстве КР нет, - К.ОторбаевПрямого запрета на использование телесных наказаний дома, в школах, детсадах в законодательстве КР нет, - К.Оторбаев

Ежегодные дивиденды Кыргызстана от "Кумтора" вырастут до $20 миллионов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366007_ej...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446739-ru.html

Похожие новости

Выстраивание новых отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном одно из важных достижений — Турганов

Спасибо Атамбаеву и Мирзиёеву! — обращение кыргызстанца, живущего на юге КР

Фракция РАЖ предложила правительству Кыргызстана судиться с "Центеррой"

Кыргызстан ничего не сможет сделать при следующей эмиссии акций "Центерры"

Бабанов: После покупки Centerra Gold Inc. другой компанией позиции Кыргызстана ухудшились

8 сентября 2017, 12:08       Комментарии

С 2018 года фиксированные ежегодные дивиденды Кыргызстана от "Кумтора" составят $20 миллионов. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщил вице-премьер-министр страны Дуйшенбек Зилалиев на заседании парламентской фракции "Республика - Ата-Журт".
Отметим, сегодня депутаты фракции заслушивают информацию по ситуации с дополнительной эмиссией акций канадской компании "Центерра Голд Инк.", повлекшей уменьшение доли Кыргызстана в проекте "Кумтор". Канадская компания приобрела акции североамериканской горнодобывающей компании Thompson Creek Metals Inc. (ТКМ). Это приобретение привело к снижению доли акций "Кыргызалтына" в "Центерра" с 32% до 26%.
Депутаты фракции выразили обеспокоенность, что канадская компания привлекла кредиты, чтобы приобрести акции Thompson Creek Metals Inc. и в связи с этим упадет доходность.
В свою очередь Зилалиев добавил, что ранее дивиденды Кыргызстана составляли $10 млн, и теперь их станет в двое больше. Достигнуто соглашение с компанией, что дивиденды будут фиксированными, вне независимости от любых экономических ситуаций в "Центерра Голд Инк.".

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум