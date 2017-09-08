Ежегодные дивиденды Кыргызстана от "Кумтора" вырастут до $20 миллионов

8 сентября 2017, 12:08 Комментарии

С 2018 года фиксированные ежегодные дивиденды Кыргызстана от "Кумтора" составят $20 миллионов. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщил вице-премьер-министр страны Дуйшенбек Зилалиев на заседании парламентской фракции "Республика - Ата-Журт".

Отметим, сегодня депутаты фракции заслушивают информацию по ситуации с дополнительной эмиссией акций канадской компании "Центерра Голд Инк.", повлекшей уменьшение доли Кыргызстана в проекте "Кумтор". Канадская компания приобрела акции североамериканской горнодобывающей компании Thompson Creek Metals Inc. (ТКМ). Это приобретение привело к снижению доли акций "Кыргызалтына" в "Центерра" с 32% до 26%.

Депутаты фракции выразили обеспокоенность, что канадская компания привлекла кредиты, чтобы приобрести акции Thompson Creek Metals Inc. и в связи с этим упадет доходность.

В свою очередь Зилалиев добавил, что ранее дивиденды Кыргызстана составляли $10 млн, и теперь их станет в двое больше. Достигнуто соглашение с компанией, что дивиденды будут фиксированными, вне независимости от любых экономических ситуаций в "Центерра Голд Инк.".