Шевченко поразила зрителей, станцевав лезгинку, — кадры из Канады

БИШКЕК, 8 сен - Sputnik. Кыргызстанский боец Валентина Шевченко удивила зрителей, станцевав лезгинку на открытых тренировках UFC в Эдмонтоне (Канада).

.@BulletValentina has moves ???????? #UFC215 pic.twitter.com/Hv6oUi9uIL

- MMAFighting.com (@MMAFighting) 7 сентября 2017 г. ​Видео ее танца представило в своем официальном Twitter-аккаунте спортивное издание MMA Fighting.

#UFC215 co-headliner @BulletValentina gets those neck stretches in at open workouts pic.twitter.com/txkHMJ4Hjs

- Mike Bohn (@MikeBohnMMA) 7 сентября 2017 г. ​Открытые тренировки Валентины Шевченко и Аманды Нуньес прошли в пятницу ночью.

Завтра стартует сам турнир UFC 215, где два бойца выйдут в восьмиугольник. Отечественная спортсменка Валентина Шевченко претендует на титул чемпионки мира в легчайшем весе, который Аманда Нуньес завоевала, одержав победу над американкой Рондой Роузи в декабре 2016 года.

#Repost @allelbows (@get_repost) ・・・ Lovely setting for #UFC215 open workout #ufc215

Публикация от Valentina Shevchenko (@bulletvalentina) Сен 7 2017 в 11:55 PDT

Шевченко и Нуньес должны были сразиться еще в начале июля этого года на турнире UFC 213. Однако бразильянку госпитализировали за несколько часов до начала соревнований.

Бойцы уже встречались в марте прошлого года, тогда Нуньес одержала победу по очкам.

