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Шевченко поразила зрителей, станцевав лезгинку, — кадры из Канады

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446738-ru.html

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Валентина Шевченко и Аманда Нуньес на фотосессии перед боем UFC

8 сентября 2017, 11:58       Комментарии

БИШКЕК, 8 сен - Sputnik. Кыргызстанский боец Валентина Шевченко удивила зрителей, станцевав лезгинку на открытых тренировках UFC в Эдмонтоне (Канада).
.@BulletValentina has moves ???????? #UFC215 pic.twitter.com/Hv6oUi9uIL
- MMAFighting.com (@MMAFighting) 7 сентября 2017 г. ​Видео ее танца представило в своем официальном Twitter-аккаунте спортивное издание MMA Fighting.
#UFC215 co-headliner @BulletValentina gets those neck stretches in at open workouts pic.twitter.com/txkHMJ4Hjs
- Mike Bohn (@MikeBohnMMA) 7 сентября 2017 г. ​Открытые тренировки Валентины Шевченко и Аманды Нуньес прошли в пятницу ночью.
Завтра стартует сам турнир UFC 215, где два бойца выйдут в восьмиугольник. Отечественная спортсменка Валентина Шевченко претендует на титул чемпионки мира в легчайшем весе, который Аманда Нуньес завоевала, одержав победу над американкой Рондой Роузи в декабре 2016 года.
#Repost @allelbows (@get_repost) ・・・ Lovely setting for #UFC215 open workout #ufc215
Публикация от Valentina Shevchenko (@bulletvalentina) Сен 7 2017 в 11:55 PDT
Шевченко и Нуньес должны были сразиться еще в начале июля этого года на турнире UFC 213. Однако бразильянку госпитализировали за несколько часов до начала соревнований.
Бойцы уже встречались в марте прошлого года, тогда Нуньес одержала победу по очкам.
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