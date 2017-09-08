Бабанов: После покупки Centerra Gold Inc. другой компанией позиции Кыргызстана ухудшились

8 сентября 2017, 12:07 Комментарии

Компанией Centerra Gold Inc. ведется вывод денежных средств из Кыргызстана. Об этом на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» заявил депутат Омурбек Бабанов.

По его словам, в данный момент происходит "размывание кыргызской доли".

«Компания выводит денежные средства из Кыргызстана. Идет размывание кыргызской доли. Наши позиции кратно уменьшились. Финансовое положение Centerra резко ухудшилось из-за кредитов. Эта сделка — преступление», — сказал он.

По итогам заседания фракция приняла решение подать в суд на руководителей компании Centerra Gold Inc. и расторгнуть сделку по покупке Thompson Creek.

«Антикоррупционная служба ГКНБ и Генпрокуратура должны расследовать эту сделку и в течение месяца дать ответ», — подчеркнул О.Бабанов.