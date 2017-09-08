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Бабанов: После покупки Centerra Gold Inc. другой компанией позиции Кыргызстана ухудшились

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/babano...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446737-ru.html

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Фракция РАЖ предложила правительству Кыргызстана судиться с "Центеррой"

Кыргызстан ничего не сможет сделать при следующей эмиссии акций "Центерры"

8 сентября 2017, 12:07       Комментарии

Компанией Centerra Gold Inc. ведется вывод денежных средств из Кыргызстана. Об этом на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» заявил депутат Омурбек Бабанов.
По его словам, в данный момент происходит "размывание кыргызской доли".
«Компания выводит денежные средства из Кыргызстана. Идет размывание кыргызской доли. Наши позиции кратно уменьшились. Финансовое положение Centerra резко ухудшилось из-за кредитов. Эта сделка — преступление», — сказал он.
По итогам заседания фракция приняла решение подать в суд на руководителей компании Centerra Gold Inc. и расторгнуть сделку по покупке Thompson Creek.
«Антикоррупционная служба ГКНБ и Генпрокуратура должны расследовать эту сделку и в течение месяца дать ответ», — подчеркнул О.Бабанов.

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