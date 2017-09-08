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Атамбаев заложил капсулу под строительство многоквартирного дома в Нарыне

 

Фотографии: kabar.kg

        

Источник:
http://kabar.kg/news/atambaev-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446735-ru.html

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8 сентября 2017, 11:39       Комментарии

Бишкек, 08.09.17. /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в рамках рабочей поездки в Нарынскую область принял участие в торжественной церемонии закладки капсулы на месте строительства многоквартирного жилого дома в городе Нарын. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
Глава государства ознакомился с проектом строительства дома и выступил с речью.
В ходе своего выступления Атамбаев отметил, что масштабный проект по строительству социального жилья начал свою реализацию в регионах страны с города Нарын. "Однако выполнение программы "Доступное жильё 2015-2020" в Нарыне не должно ограничиваться одним домом. Строительство должно быть регулярным. Облик города Нарын скоро преобразится в лучшую сторону. Обеспечение населения страны доступным жильём должно стать главной задачей государства. В ближайшие 5-10 лет мы должны решить проблему нехватки социального жилья для всех нуждающихся, а также работников бюджетной сферы", - сказал глава государства.
Далее президент коснулся темы деятельности кыргызско-российского Фонда развития, отметив, что его средства должны быть направлены на создание новых предприятий в Кыргызстане, и люди должны активнее пользоваться возможностью получить дешевые кредиты, помочь тем самым развивать регионы и экономику страны в целом.
"Это позволит нам обеспечить население новыми рабочими местами. В ближайшие годы страна должна кардинальным образом преобразиться. Сегодня мы каждый месяц запускаем новые предприятия, а в ближайшем будущем такие события будут происходить еще чаще. Все положительные изменения требуют времени и больших усилий", - сказал глава государства и призвал жителей к активному участию в бизнес-проектах, финансируемых кыргызско-российским Фондом развития.
В своей речи Атамбаев призвал горожан к единству и сплоченности и выразил благодарность за оказанную поддержку и доверие.
Справка. Строительство многоквартирного жилого дома реализовывается Государственной ипотечной компанией в рамках программы "Доступное жильё 2015-2020". 5-этажный жилой дом рассчитан на 60 семей, общая стоимость проекта составляет 106 млн. сомов.

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