Со счета Центерры арестованы $380 млн за ущерб экологии Кыргызстана

8 сентября 2017, 11:23 Комментарии

За ущерб экологии Кыргызстана межрайонный суд Бишкека вынес решение арестовать более $350 млн со счета "Центерра Голд Инк.". Об этом сегодня, 8 сентября, сообщил заместитель главы ОАО "Кыргызалтын" Бектур Сагынов на заседании парламентский фракции "Республика - Ата-Журт".

Позже выяснилось что арест наложили на $380 млн.

Отметим, сегодня депутаты фракции заслушивают информацию по ситуации с дополнительной эмиссией акций канадской компании "Центерра Голд Инк.", повлекшей уменьшение доли Кыргызстана в проекте "Кумтор".

В 2016 году компания "Центерра Голд Инк." завершила сделку по приобретению североамериканской горнодобывающей компании Thompson Creek Metals Inc. (ТКМ). Это приобретение привело к снижению доли акций "Кыргызалтына" в "Центерра" с 32% до 26%.

Как сказал Сагынов, в настоящее время "Кыргызалтын" владеет 77 401 766 акциями "Центерры".