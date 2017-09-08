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Со счета Центерры арестованы $380 млн за ущерб экологии Кыргызстана

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365996_so...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446734-ru.html

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Ежегодные дивиденды Кыргызстана от "Кумтора" вырастут до $20 миллионов

8 сентября 2017, 11:23       Комментарии

За ущерб экологии Кыргызстана межрайонный суд Бишкека вынес решение арестовать более $350 млн со счета "Центерра Голд Инк.". Об этом сегодня, 8 сентября, сообщил заместитель главы ОАО "Кыргызалтын" Бектур Сагынов на заседании парламентский фракции "Республика - Ата-Журт".
Позже выяснилось что арест наложили на $380 млн.
Отметим, сегодня депутаты фракции заслушивают информацию по ситуации с дополнительной эмиссией акций канадской компании "Центерра Голд Инк.", повлекшей уменьшение доли Кыргызстана в проекте "Кумтор".
В 2016 году компания "Центерра Голд Инк." завершила сделку по приобретению североамериканской горнодобывающей компании Thompson Creek Metals Inc. (ТКМ). Это приобретение привело к снижению доли акций "Кыргызалтына" в "Центерра" с 32% до 26%.
Как сказал Сагынов, в настоящее время "Кыргызалтын" владеет 77 401 766 акциями "Центерры".

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