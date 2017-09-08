Потерявшая память в Анкаре кыргызстанка прилетит в Бишкек к отцу

8 сентября 2017, 11:26 Комментарии

Сегодня, 8 сентября, в Бишкек из Турции прилетит девушка, потерявшая память в Анкаре. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Напомним информация о девушке, потерявшей память в Анкаре, опубликовали в социальной сети Facebook. Несколько дней пользователи обсуждали данную публикацию. Позднее в МИД КР сообщили, что ее задержали правоохранительные органы Турции, после чего она была направлена в клинику. Там ей оказали медицинскую и психологическую помощь.

По данным МИД, посольство Кыргызстана в Турции разыскало отца кыргызстанки. Он уже поставлен в известность, и сегодня сможет встретится со своей дочерью. Мужчина, по данным ведомства, уже выехал из города Ош в Бишкек.

"Расходы за перелет взяли на себя члены кыргызской диаспоры в Турции. Отец девушки уже направился в Бишкек", - сообщила пресс-секретарь МИД КР Айымкан Кулукеева.