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Потерявшая память в Анкаре кыргызстанка прилетит в Бишкек к отцу

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365999_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446733-ru.html

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8 сентября 2017, 11:26       Комментарии

Сегодня, 8 сентября, в Бишкек из Турции прилетит девушка, потерявшая память в Анкаре. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
Напомним информация о девушке, потерявшей память в Анкаре, опубликовали в социальной сети Facebook. Несколько дней пользователи обсуждали данную публикацию. Позднее в МИД КР сообщили, что ее задержали правоохранительные органы Турции, после чего она была направлена в клинику. Там ей оказали медицинскую и психологическую помощь.
По данным МИД, посольство Кыргызстана в Турции разыскало отца кыргызстанки. Он уже поставлен в известность, и сегодня сможет встретится со своей дочерью. Мужчина, по данным ведомства, уже выехал из города Ош в Бишкек.
"Расходы за перелет взяли на себя члены кыргызской диаспоры в Турции. Отец девушки уже направился в Бишкек", - сообщила пресс-секретарь МИД КР Айымкан Кулукеева.

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