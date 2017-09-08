Достигнут компромисс по "Кумтору"

8 сентября 2017, 11:28 Комментарии

В правовых рамках, без истерик, скандала, шантажа – и все прозрачно

"Я даже не думал, что нашему правительству удастся достигнуть компромисса с "Центеррой", - говорит экономист Джумакадыр Акенеев. – Да, на самом деле – молодцы! Впервые в истории разработки месторождения мы что-то получаем без нажима, без скандалов, без конников, отключения рубильников, шантажа и т.д".

Речь идет, напомним, о достигнутых договоренностях между "Центеррой" и правительством Кыргызстана по проекту "Кумтор".

"50 млн долларов во вновь созданный Фонд защиты экологии - это очень большая сумма. Понятно, что если использовать эти средства рационально, то хватит не только на реконструкцию и модернизацию очистных сооружений озера Иссык-Куль. Можно сделать еще очень много хорошего. Потом 10 млн долларов на Онкоцентр – тоже на дороге не валяются. И это очень хороший пример социальной ответственности крупных предприятий. И впредь в сознании общественности этот шаг – помощь Онкоцентру будет ассоциироваться с "Кумтором". Это очень хорошо. Ну и перевод рекультивационного фонда в Кыргызстан - тоже отличный шаг", - говорит Акенеев.

По его словам, по сути по-прежнему действуют соглашения, подписанные и при Акаеве, и при Бакиеве, на основании которых "Центерра" могла, образно говоря, послать всех куда подальше.

"Но стороны, понимая всю сложность и ответственность при решении этих вопросов, сели за стол переговоров. И по сути мы начали отношения с инвесторами с чистого листа. Более того, я думаю, это только начало", - добавляет он.

Акенеев обратил внимание еще на один важный момент – будущие разработки, когда "Центерра" будет участвовать на общих условиях в конкурсах и тендерах, и в случае победы, будут создаваться совместные предприятия с взаимовыгодными условиями.

Возвращаясь к вопросу выделения средств в Фонд защиты экологии, экономист предположил, что это может быть первым шагом к созданию в целом по стране зеленой экономики.

"Сначала очистные сооружения, что даст мощный толчок к развитию туризма на нашей голубой жемчужине. И этот сектор действительно может стать еще одним из разряда "стратегических". И за Иссык-Кулем подтянутся и другие области, другие сферы. То же самое производство нашей сельскохозяйственной продукции, в которой не используются опасные пестициды, та же энергетика, все это подпадает в формат "зеленой экономики", - считает экономист.

Опять же, резюмирует Акенеев, все это – только начало хорошего, адекватного процесса в правовых рамках, что положительно характеризует все стороны переговоров.