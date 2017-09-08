Милиция и теологи встретились с домкомами, чтобы разъяснить экстремизм

8 сентября 2017, 11:30 Комментарии

Сотрудники службы по борьбе с экстремизмом и незаконной миграции ГУВД г. Бишкек, а также теолог Медер Караев встретились с руководителями МТУ, квартальными, домкомами столичных районов и обсудили вопросы о безопасности граждан. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД г. Бишкек.

На встрече было разъяснена ситуация религиозной сферы, о их влиянии на жизнь общества, в особенности на молодежь. Одна из основных тем - борьба по противодействию религиозному экстремизму.

Также были показаны видеоролики, то есть анализ материалов, где исламизацию местного населения проводят прибывшие миссионеры из Саудовской Аравии, Пакистана, Ирана и т.д., под патронажем которых осуществляют свою деятельность и нетрадиционные для ислама деструктивные течения.

Теологом было разъяснено, как можно выявлять течения нетрадиционного ислама.

В ходе диалога участников встречи было принято решение об активном взаимодействии в информировании населения и проведения бесед с жителями своих участков.