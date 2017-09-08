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Милиция и теологи встретились с домкомами, чтобы разъяснить экстремизм

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366003_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446731-ru.html

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8 сентября 2017, 11:30       Комментарии

Сотрудники службы по борьбе с экстремизмом и незаконной миграции ГУВД г. Бишкек, а также теолог Медер Караев встретились с руководителями МТУ, квартальными, домкомами столичных районов и обсудили вопросы о безопасности граждан. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД г. Бишкек.
На встрече было разъяснена ситуация религиозной сферы, о их влиянии на жизнь общества, в особенности на молодежь. Одна из основных тем - борьба по противодействию религиозному экстремизму.
Также были показаны видеоролики, то есть анализ материалов, где исламизацию местного населения проводят прибывшие миссионеры из Саудовской Аравии, Пакистана, Ирана и т.д., под патронажем которых осуществляют свою деятельность и нетрадиционные для ислама деструктивные течения.
Теологом было разъяснено, как можно выявлять течения нетрадиционного ислама.
В ходе диалога участников встречи было принято решение об активном взаимодействии в информировании населения и проведения бесед с жителями своих участков.

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