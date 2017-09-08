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Два килограмма марихуаны пытался сбыть житель Иссык-Кульской области

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366005_dv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446730-ru.html

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8 сентября 2017, 11:32       Комментарии

Сотрудники милиции в Иссык-Кульском районе задержали 28-летнего жителя Чуйской области, подозреваемого в хранении наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.
При личном досмотре у задержанного обнаружена и изъята сумка со специфическим запахом. Экспертами установлено, что изъятое вещество является наркотическим – марихуаной общей массой около двух килограммов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 246 УК КР "Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психитропных веществ без цели сбыта.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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