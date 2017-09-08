Выгодный роуминг от мобильного оператора О! – новые направления

8 сентября 2017, 11:39 Комментарии

Мобильный оператор О! непрерывно развивает услуги связи для клиентов не только на территории Кыргызстана, но и по всему миру. Роуминг доступен более чем в 150 странах, а тарифы на услуги по популярным направлениям постоянно снижаются.

За последнее время список надёжных партнёров по роумингу для корпоративных клиентов пополнился, а это значит, что абоненты О! могут быть на связи в сетях следующих операторов связи:

<li>STC (Саудовская Аравия) – голосовой и интернет-роуминг;</li><li>Moldtelecom (Молдова) – голосовой роуминг;</li><li>Etisalat (Египт) – интернет-роуминг в LTE сети оператора;</li><li>Base (Бельгия) – интернет-роуминг в LTE сети оператора;</li><li>Vivacom (Болгария) – интернет-роуминг.</li>

Всем частным абонентам О! теперь доступен роуминг в сетях операторов группы Vodafone в Испании, Катаре и республике Гана.

Напомним, в наиболее часто посещаемых кыргызстанцами странах - России (в сетях Tele2 и Мегафон), Казахстане (в сети Tele2) и Турции (в сети Turkcell) - по-прежнему действует беспрецедентная стоимость мегабайта в интернет-роуминге – всего 1 сом. C 21 августа дисконт-тариф на интернет-роуминг 1 МБ – 1 сом действует также в Саудовской Аравии в сети оператора Saudi Telecom Company (STC).

Для подключения только услуги "Роуминг", которая позволит вам совершать и принимать звонки и обмениваться SMS-сообщениями, достаточно отправить USSD запрос с командой *996#, а для подключения роуминга с доступом к интернету - *997#. Экономичные тарифы на услуги международного роуминга доступны абонентам О! без абонентской платы и дополнительных платежей.

Ознакомиться с условиями предоставления услуг мобильной связи и интернета О! в роуминге можно на сайте компании www.o.kg.

Роуминг от мобильного оператора О! – забота об абонентах по всему миру.