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Правительство до сих пор изучает вопрос уменьшения доли КР в "Центерре"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366004_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446728-ru.html

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8 сентября 2017, 11:43       Комментарии

Правительство до сих пор изучает вопрос уменьшения доли Кыргызстана в канадской компании "Центерра Голд Инк". Об этом сегодня, 8 сентября, сообщил вице-премьер-министр страны Дуйшенбек Зилалиев на заседании парламентской фракции "Республика - Ата-Журт".
Отметим, сегодня депутаты фракции заслушивают информацию по ситуации с дополнительной эмиссией акций канадской компании "Центерра Голд Инк.", повлекшей уменьшение доли Кыргызстана в проекте "Кумтор". Канадская компания приобрела акции североамериканской горнодобывающей компании Thompson Creek Metals Inc. (ТКМ). Это приобретение привело к снижению доли акций "Кыргызалтына" в "Центерра" с 32% до 26%.
Как сказал Зилалиев, решение о приобретении акций принял совет директоров "Центерра Голд Инк.", никто не спрашивал у Кыргызстана. У кыргызстанской стороны в совете директоров трое представителей, которые голосовали против этого решения, однако большинством голосов принято такое решение.
"Я согласен, это неправильно, мы сейчас пытаемся выяснить подробности через наших трех представителей", - добавил он.

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