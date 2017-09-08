Правительство до сих пор изучает вопрос уменьшения доли КР в "Центерре"

8 сентября 2017, 11:43 Комментарии

Правительство до сих пор изучает вопрос уменьшения доли Кыргызстана в канадской компании "Центерра Голд Инк". Об этом сегодня, 8 сентября, сообщил вице-премьер-министр страны Дуйшенбек Зилалиев на заседании парламентской фракции "Республика - Ата-Журт".

Отметим, сегодня депутаты фракции заслушивают информацию по ситуации с дополнительной эмиссией акций канадской компании "Центерра Голд Инк.", повлекшей уменьшение доли Кыргызстана в проекте "Кумтор". Канадская компания приобрела акции североамериканской горнодобывающей компании Thompson Creek Metals Inc. (ТКМ). Это приобретение привело к снижению доли акций "Кыргызалтына" в "Центерра" с 32% до 26%.

Как сказал Зилалиев, решение о приобретении акций принял совет директоров "Центерра Голд Инк.", никто не спрашивал у Кыргызстана. У кыргызстанской стороны в совете директоров трое представителей, которые голосовали против этого решения, однако большинством голосов принято такое решение.

"Я согласен, это неправильно, мы сейчас пытаемся выяснить подробности через наших трех представителей", - добавил он.