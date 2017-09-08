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Подозреваемый в убийстве жены аксакал признан невменяемым в Оше

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446727-ru.html

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В Оше убившего свою жену аксакала принудительно заставят лечиться

8 сентября 2017, 11:25       Комментарии

ОШ, 8 сен - Sputnik. Подозреваемый в убийстве своей супруги 83-летний житель Ошской области признан невменяемым, сообщили в пресс-службе регионального суда, ссылаясь на результаты судебно-медицинской экспертизы. © Фото / Зульфия Тургунова83-летний подозреваемый в убийстве женщины
Теперь задержанный будет проходить принудительное лечение в психиатрической больнице села Кызыл-Жар Джалал-Абадской области.
14 июля в селе Жапалак 83-летний мужчина, поссорившись с женой, ударил ее ножом в область уха, отчего та скончалась. На допросе он рассказал, что в день трагедии пил спиртное и поругался с 79-летней супругой. Причиной ссоры стало требование мужа лучше ухаживать за скотиной. Экспертиза показала, что в крови подозреваемого действительно был алкоголь.
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