Люди с ОВЗ маршируют по Бишкеку, их больше 200 — фото

8 сентября 2017, 11:39 Комментарии

БИШКЕК, 8 сен - Sputnik. В Бишкеке свыше двухсот человек с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) вышли на марш, сообщили в пресс-службе Министерства социального развития. © Sputnik / Михаил ДудинМарш людей с ограниченными возможностями здоровья в Бишкеке

Среди участников марша есть родители детей с ОВЗ и сотрудники ведомства. Мероприятие организовано в поддержку ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов.

Люди идут от проспекта Манаса до улицы Байтик Баатыра по Южной магистрали.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });