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Люди с ОВЗ маршируют по Бишкеку, их больше 200 — фото

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446726-ru.html

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"День - Ночь" от MegaCom: получай больше, плати меньше

8 сентября 2017, 11:39       Комментарии

БИШКЕК, 8 сен - Sputnik. В Бишкеке свыше двухсот человек с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) вышли на марш, сообщили в пресс-службе Министерства социального развития. © Sputnik / Михаил ДудинМарш людей с ограниченными возможностями здоровья в Бишкеке
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